Кипа о новых налогах для букмекеров: «Для ряда клубов и организаций последствия могут оказаться плачевными – от них попросту откажутся»

Экс-директор по маркетингу БК BetBoom Петр Кипа высказался о введении новых налогов для букмекеров.

22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

«Именно букмекерские компании в значительной степени формируют экосистему современного российского спорта.

Благодаря их отчислениям, инвестициям и спонсорским соглашениям живут многие лиги, федерации и клубы. В последние годы именно букмекеры стали одними из ключевых меценатов спортивной индустрии, поддерживая трансляции, инфраструктуру и развитие молодежных программ.

Однако в контексте повышения налоговой нагрузки отрасли спорту неизбежно придется сложнее. Сокращение маркетинговых и спонсорских бюджетов приведет к уменьшению объема поддержки спортивных активов. Для ряда клубов и организаций последствия могут оказаться плачевными – от них попросту откажутся.

Поэтому сохранение разумного баланса между налоговой политикой и возможностями бизнеса критически важно: без устойчивых букмекеров невозможно устойчивое развитие российского спорта», – заявил Кипа.