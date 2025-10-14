Промо
800 000 фрибетов за NHL от BetBoom

Начался очередной сезон NHL. Впервые за 12 лет сезон прервется на Олимпийские игры! Возьмет ли «Флорида» третий подряд Кубок Стенли? Овечкин дальше будет соперничать с Грецки в погоне за новыми рекордами (общее число голов и голы в стадии плей-офф)? Смотрите самый популярный хоккейный чемпионат вместе с BetBoom и участвуйте в новой акции на 800 000 фрибетов.

Для участия в акции «Фрибеты за NHL» переходите на её страницу, нажимайте на кнопку «Принять участие», делайте ставку от 1000₽ с коэффициентом от 1.3 на NHL и участвуйте в еженедельных розыгрышах по 2000 фрибетов. Участвовать в акции можно каждую неделю, до 7 ноября 2025 года. Раз в неделю BetBoom выбирает 100 случайных победителей из тех, кто выполнил все условия акции.

Главные новости
Новая игорная зона в Республике Алтай может принести в бюджет от 80 до 120 млн рублей в год
34 минуты назад
Оганезов о предложении Минфина открыть новую игорную зону в России: «Политика борьбы с лудоманией – популизм. Государство исходит из того, какие налоги можно наложить»
сегодня, 09:13
Дюков о новых налогах для букмекеров: «Очень важно, чтобы эти решения не привели к сокращению поступлений в российский спорт»
13сегодня, 08:15
Гендиректор PARI о ставках на киберспорт: «В этом сегменте почти нет тех, кто относится к беттингу неправильно. Нет истории про «заработать на ставках», ребята очень осознанны»
вчера, 18:44
Первая СРО попросила АП, Госдуму и Минспорта пересмотреть новые налоги для букмекеров: «Законопроект делает бизнес убыточным и создает условия для перехода игроков к нелегалам»
50вчера, 13:06
Краснов о контрактах Winline и «Фонбет» с Роналдиньо и Пирло: «Важно выбрать футболиста с репутацией, чтобы болельщик воспринимал его как своего – неважно, за какой клуб ты болеешь»
1вчера, 11:29
Минфин предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай
вчера, 09:26
БЕТСИТИ рассчитал выигрышем все ставки на ничью СКА и «Автомобилиста» в основное время. Победная шайба петербуржцев была засчитана ошибочно
2вчера, 08:59
Правительство одобрило законопроект о штрафах до 7 млн рублей за скрытую рекламу азартных игр
вчера, 08:10
Экс-глава спонсорства BetBoom о букмекерах: «Отдельно закупать рекламу на ТВ в несколько раз дороже, чем делать активации через контракты с зарубежными клубами»
13 октября, 14:00
Последние новости
11 295 зрителей посетили Финал WINLINE Кубка России среди женских команд
10 минут назадПромо
Питер рулит: стартовал розыгрыш нового Mercedes-Benz E-Class от «Лиги Ставок»
сегодня, 07:00Промо
Поймай фрибет с BetBoom PAL
вчера, 14:38Промо
Итоги второго уикенда 6-го сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
13 октября, 13:25Промо
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
811 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
39 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53