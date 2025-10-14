800 000 фрибетов за NHL от BetBoom
Начался очередной сезон NHL. Впервые за 12 лет сезон прервется на Олимпийские игры! Возьмет ли «Флорида» третий подряд Кубок Стенли? Овечкин дальше будет соперничать с Грецки в погоне за новыми рекордами (общее число голов и голы в стадии плей-офф)? Смотрите самый популярный хоккейный чемпионат вместе с BetBoom и участвуйте в новой акции на 800 000 фрибетов.
Для участия в акции «Фрибеты за NHL» переходите на её страницу, нажимайте на кнопку «Принять участие», делайте ставку от 1000₽ с коэффициентом от 1.3 на NHL и участвуйте в еженедельных розыгрышах по 2000 фрибетов. Участвовать в акции можно каждую неделю, до 7 ноября 2025 года. Раз в неделю BetBoom выбирает 100 случайных победителей из тех, кто выполнил все условия акции.
