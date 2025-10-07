Правительство одобрило поправки к законопроекту о самоограничении. Самозапрет на ставки будет вступать в силу в течение 12 часов после подачи заявления

Правительство России одобрило поправки к законопроекту о самоограничении.

Как сообщают «Известия», самозапрет на участие в азартных играх будет установлен в течение 12 часов после подачи гражданином соответствующего заявления. Перечень лиц, оформивших самозапрет на ставки, будет обновляться два раза в день – в 12:00 и 24:00 мск.

«Такая периодичность обновления направлена на обеспечение актуальности информации и оперативности применения – как запрета на участие в азартных играх, так и запрета на рассылку рекламы», – заявил председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он также добавил, что в заявлении должен быть указан срок отказа, который не может составлять менее 12 месяцев. Подать заявление можно будет с помощью портала Госуслуг или при посещении МФЦ.

