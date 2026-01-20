Великие не просто играют, а меняют игру. Вспомните, что натворили Джордан с Ферстаппеном?

Решили по-своему.

По-настоящему великие спортсмены – те, которые меняли правила в своих видах спорта. Попробуйте вспомнить, как Джордан, Ферстаппен, Билли Джин Кинг и другие переворачивали игру – и заберите бонус 5х1000 ₽ от PARI для новых клиентов.

18+. Реклама. ООО «БК «ПАРИ». Erid: 2SDnjdELqJg