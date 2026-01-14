Спецпроект
5 мин.

«Вернусь жить в Череповец» и «Брошу материться». Какие новогодние обещания дают хоккейные болельщики?

3 k

Оставьте свое и поборитесь за призы.

Вы тоже начинаете год с новогодних обещаний? Например, заняться спортом, отказаться от вредных привычек, стать организованнее, перестать есть сладкое.

В этом году OLIMPBET, Спортс” и креативная студия Сирена сделали новогодний ритуал увлекательнее для болельщиков – и связали его с хоккеем. Так появился проект «Честное хоккейное, или Зуб даю!» В нем за выполненное обещание можно получить крутой приз: от джерси с автографами игроков до возможности сделать символическое вбрасывание или посетить раздевалку.

Чтобы поучаствовать, выберите любимую хоккейную команду, придумайте для нее цель, а для себя – обещание и укажите желанный подарок. Если команда достигнет цели, а вы сдержите слово, то можете оказаться среди счастливчиков, чью хоккейную мечту исполнит OLIMPBET.

В проекте уже более 6000 обещаний – трогательных, забавных и смелых. Планами поделились и хоккеисты. Защитник Василий Мачулин обещает побриться налысо, если «Сочи» выиграет Кубок Гагарина в 2026-м. Если это сделает «Нефтехимик», нападающий Никита Артамонов набьет на ноге тату с кубком. Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний обещает сделать дубль в этом году. 

А на что готовы болельщики, если любимая команда добьется цели? Делимся 22 классными обещаниями (по одному на клуб) с нашей елки.

Оставьте свое обещание в проекте до 25 января включительно и получите шанс выиграть клюшку с автографами игроков, билет в VIP-ложу или другой редкий хоккейный приз!

Реклама. 18+. ООО «БК «Олимп». erid: 2SDnje2F55r

OLIMPBET
16 комментариев
Если Ротенберг возглавит любой клуб КХЛ - разведусь с женой, женюсь на тёще!
если в РФ будут писать фамилии игроков на свитерах по русски перестану материть Морозова каждый день.
Как можно жить в Череповце без мата
Если с сайта исчезнет реклама букмекеров, реанимируют свой блог и буду писать в нем каждый месяц.
Если Ванкувер возьмёт кубок Стенли - побреюсь налысо сам и всех соседей в подъезде, да и во всём доме!
P.S. Заголовок просто огонь, ладно хоть кто-то из 5ки команд такое произнёс, но не из Сочи же))))
Если Сочи выиграет КГ веду всех юзеров спортса в кабак.
Выпивка за мой счёт.
Сочи челлендж открыт. Если Сочи выиграет Кубок Гагарина в 2026 году, я пешком пойду из Москвы в Сочи
Ответ Kanonir152
Как можно жить в Череповце без мата
Тяжело, но можно, да и ваще, крутость мата можно показать только в шахматах
Практически все эти обещания сложно выполнимые, я бы даже сказал не выполнимые кроме вот этого : " Если Автомобилист пройдет в плей--офф -заведу второго ребенка" тут придется выполнять.
Я могу больше: Если Сочи, Бырыс, Амур, с десяток наберется выиграют, я тоже побреюсь на лысо