Аморим назвал «Сити» лучшей командой мира, а потом снес ее в ЛЧ. Вероятность разгрома была всего 6%!

«Спортинг» внезапно вынес «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов – 4:1. Главные герои сенсации: Виктор Дьокереш с хет-триком и Рубен Аморим, который провел последний домашний матч во главе «Спортинга».

Кэф на «Спортинг» обвалился перед матчем, но в разгром не верили до последнего

Аморим восхищался соперником перед матчем: «Пеп Гвардиола – лучший тренер в мире. Понимаю, что это тяжело для болельщиков «Манчестер Юнайтед», но я думаю, что «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире».

А тем временем на «Спортинг» валился кэф. На открытии линии португальцы шли за 5.80, тогда как «Сити» – за 1.60. Перед матчем на «Спортинг» уже давали 3.30. Причина такого падения очевидна: португальцы сейчас в топовой форме, а «горожане» ехали после двух поражений подряд. Травмы тоже никто не отменял.

Но разгрома конечно никто не ждал. Победа португальцев с разницей в 3 мяча зашла за 16.50 (примерно 6% вероятности)! В лайве фора (-2,5) ни разу не была основной. Даже при счете 3:1 букмекеры больше верили во второй гол «Ман Сити», чем в четвертый от «Спортинга».

Три гола от Виктора Дьокереша – тоже сверхперфоманс. На его дубль давали целых 11.90, а на хет-трик кэфов вообще не было. От него ждали максимум один забитый мяч – швед котировался вторым по вероятности автором гола (после Эрлинга Холанда). У Дьокереша уже 11 забитых мячей в 5 последних матчах.

Аморим оборвал победную серию «Сити» в ЛЧ

Беспроигрышная серия «Ман Сити» в Лиге Чемпионов в 26 матчей – все. А ведь «горожане» только в прошлом туре обогнали «Манчестер Юнайтед» по этому показателю и установили новый рекорд турнира.

После последнего матча в ЛЧ у «Сити» началась черная полоса: поражения от «Тоттенхэма», «Борнмута» и «Спортинга». Три подряд – впервые с 2018-го. А четыре гола «горожане» в последний раз пропускали год назад. Но тогда хотя бы была ничья с «Челси» – 4:4.

До выезда к «Спортингу» у «горожан» было всего одно поражение в 10 последних встречах с португальскими клубами. Кстати, тоже от «Спортинга» – 0:1 в 2012-м.

Дальше у «Сити» матч с «Брайтоном» в АПЛ. Потом – перерыв на матчи сборных.

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Фото: eastnews.ru /Armando Franca/Associated Press