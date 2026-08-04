Батраков не забивает за «Локомотив» 6 матчей подряд. Алексей – самый вероятный автор гола в игре с ЦСКА
Букмекеры оценили шансы Алексея Батракова забить в матче «Локомотив» – ЦСКА.
Полузащитник «железнодорожников» на забивает за клуб на протяжении 6 официальных матчей. В последний раз Батраков забивал в апреле – тогда он отличился в игре с «Оренбургом» (1:0).
Батраков котируется самым вероятным автором гола в матче с ЦСКА за 3.00 вместе с форвардом армейцев Лусиано Гонду.
Матч пройдет 4 августа, начало – в 20:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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