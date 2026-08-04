Батраков не забивает за «Локомотив» 6 матчей подряд. Алексей – самый вероятный автор гола в игре с ЦСКА

Букмекеры оценили шансы Алексея Батракова забить в матче «Локомотив» – ЦСКА.

Полузащитник «железнодорожников» на забивает за клуб на протяжении 6 официальных матчей. В последний раз Батраков забивал в апреле – тогда он отличился в игре с «Оренбургом» (1:0).

Батраков котируется самым вероятным автором гола в матче с ЦСКА за 3.00 вместе с форвардом армейцев Лусиано Гонду.

Матч пройдет 4 августа, начало – в 20:45 мск.