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  4. Батраков не забивает за «Локомотив» 6 матчей подряд. Алексей – самый вероятный автор гола в игре с ЦСКА

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Батраков не забивает за «Локомотив» 6 матчей подряд. Алексей – самый вероятный автор гола в игре с ЦСКА

Букмекеры оценили шансы Алексея Батракова забить в матче «Локомотив» – ЦСКА.

Полузащитник «железнодорожников» на забивает за клуб на протяжении 6 официальных матчей. В последний раз Батраков забивал в апреле – тогда он отличился в игре с «Оренбургом» (1:0).

Батраков котируется самым вероятным автором гола в матче с ЦСКА за 3.00 вместе с форвардом армейцев Лусиано Гонду.

Матч пройдет 4 августа, начало – в 20:45 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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Комментарии

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Из опорки ему забивать намного сложнее стало.
Сразу после фотки с футболкой ПСЖ отрубило)
Из опорки это сложно делать
Любой математик среднего калибра на это усмехнётся и скажет, что вероятность наступления события всегда рассчитывается независимо от предыдущих попыток.
Зато голевую на Ракова отдал в Махачкале.
Менеджеры Батракова хотят комиссию в 7-8 миллионов евро. (Якуп Чинар)

Охренели что-ли?
Ответwitalik94
Менеджеры Батракова хотят комиссию в 7-8 миллионов евро. (Якуп Чинар) Охренели что-ли?
Вы всему верите, что балаболы из Турции пишут? Карп уже всё написал, Галу послали, остальное сказки местных журналюг, у которых нет реальной инфы о российском игроке и клубе
ОтветOgramoon
Вы всему верите, что балаболы из Турции пишут? Карп уже всё написал, Галу послали, остальное сказки местных журналюг, у которых нет реальной инфы о российском игроке и клубе
Карп прям иксперд
Автор, ты б с таким заголовком лучше против спартака колдовал бы.
а давно ли он забивал в свои ворота? может шанс на автогол повыше будет? прогноз высосан из...
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