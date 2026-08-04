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Фестиваль без ограничений, шоу-матчи по CS2 и финал PARI Padel League: как прошел ПАРИ ФЕСТ

1 августа в Нижнем Новгороде состоялся уже ставший традиционным ПАРИ ФЕСТ. Его посетили более 15 тысяч человек. Спортивная программа фестиваля объединила сразу несколько направлений — падел, киберспорт и интерактивные развлечения. А благодаря инициативам благотворительного фонда «Пари и побеждай» ПАРИ ФЕСТ третий год подряд делает свою площадку доступной для всех.

Фестиваль для всех и без ограничений

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» уже третий год создает доступную инклюзивную среду на ПАРИ ФЕСТ.

В этом году на главной сцене выступления всех артистов (Big Baby Tape, ATL, «Бульвар Депо», Тоси Чайкиной и других) сопровождались переводом на русский жестовый язык. А для незрячих и маломобильных посетителей фонд оборудовал удобный подиум у главной сцены.

Центром инклюзивных активностей стал специальный парк, где гости знакомились с адаптивными видами спорта, узнавали об их возможностях и даже пробовали на себе. В программе были баскетбол на колясках, футбол в специальных очках, которые меняют восприятие пространства, а также мастер-классы по русскому жестовому языку и тифлокомментированию. Инклюзивный парк оказался очень популярной точкой на фестивале — в нем побывали более 2 000 человек.

Как и в прошлом году, для гостей с инвалидностью вход на территорию фестиваля был бесплатным. Этой возможностью воспользовались более 500 человек. В этом году гости фестиваля стали более экологично осознанными — в экоактивностях приняли участие около 1 500 человек.

Шоу-матчи PARI Esports

Киберспортивной точкой притяжения был Пакгауз, где весь день работала зона PARI Esports.

Главным событием стал шоу-матч по Counter-Strike 2 между командами Recrent и tried в формате Best of 3. Победу одержала команда tried с популярными стримерами QBAXA, chr1swave, uraniumrr, fANDER.

В лаунж-зоне гости смотрели лучшие моменты выступления PARIVISION на Esports World Cup, трансляции шоу-матчей по Counter-Strike 2 и участвовали в тематических активностях: игре Pudge Basket с шестиметровой фигурой одного из самых узнаваемых персонажей DOTA 2.

На стенде CS.MONEY × xplay.gg гости могли принять участие в активностях партнеров: выиграть ценные призы от одной из крупнейших мировых платформ для торговли скинами и тренировочной платформы по CS2.

Финал PARI Padel League

Еще одна динамичная спортивная площадка — корт PARI Padel. Предфинальные матчи PARI Padel League прошли заранее в одном из крупнейших падел-клубов Нижнего Новгорода. На самом же корте прямо перед гостями фестиваля определились победители турнира. Первое место PARI Padel League завоевали Николай Резниченко и Никита Завгородько. Вторые и третьи места — Андрей Кононенко и Александр Кононенко и Максим Крашенинников и Максим Мокроусов.

После матчей за третье и первое места на корт вышел тренерский состав клуба PARI Padel из Аргентины. Аргентинские специалисты продемонстрировали высокий уровень игры и показали, каким может быть современный профессиональный падел.

Официальную программу корта завершил мастер-класс по адаптивному паделу от команды фонда «Пари и побеждай», который познакомил гостей с возможностями инклюзивного спорта.

Дополнительные спортивные активности от PARI

Гостей ждали разнообразные спортивные развлечения от PARI: игра «Попади в цель», сабсоккеры, классический кикер и человеческий кикер, который стал одним из самых востребованных аттракционов фестиваля.

Все площадки были объединены большим квестом. Выполняя задания в разных зонах, гости могли принять участие в розыгрыше многочисленных подарков.

натив
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