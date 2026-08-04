«Динамо» Мх выиграло два матча на старте сезона. Дагестанцы – фавориты кубковой игры с «Крыльями»

Махачкалинское «Динамо» примет «Крылья Советов» в рамках Фонбет Кубка России.

Клуб из Дагестана выиграл два матча на старте сезона (2:1 с «Локомотивом» и 2:1 с «Факелом»), самарцы дважды сыграли вничью (0:0 с «Динамо» и 1:1 с ЦСКА).

Букмекеры считают «Динамо» небольшим фаворитом встречи за 2.06. На ничью в основное время дают коэффициент 3.36, на победу «Крыльев» – 3.95.

Матч состоится 4 августа, начало – в 18:30 мск.