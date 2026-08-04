«Родина» пропустила 7 голов в двух матчах сезона. 1.92 – «Рубин» забьет минимум дважды
«Родина» примет «Рубин» в рамках Фонбет Кубка России.
Клуб из Москвы пропустил 7 мячей в двух стартовых матчах сезона – 0:3 со «Спартаком» и 2:4 с «Ростовом».
Букмекеры дают коэффициент 1.18 на то, что «Родина» пропустит сегодня. 1.92 – «Рубин» забьет минимум дважды, 4.00 – 3+ гола.
Матч состоится 4 августа, начало – в 18:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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