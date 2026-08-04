«Родина» пропустила 7 голов в двух матчах сезона. 1.92 – «Рубин» забьет минимум дважды

«Родина» примет «Рубин» в рамках Фонбет Кубка России.

Клуб из Москвы пропустил 7 мячей в двух стартовых матчах сезона – 0:3 со «Спартаком» и 2:4 с «Ростовом».

Букмекеры дают коэффициент 1.18 на то, что «Родина» пропустит сегодня. 1.92 – «Рубин» забьет минимум дважды, 4.00 – 3+ гола.

Матч состоится 4 августа, начало – в 18:30 мск.