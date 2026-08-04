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  4. «Локомотив» выиграл 1 из 5 последних матчей против ЦСКА, но котируется фаворитом сегодня

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«Локомотив» выиграл 1 из 5 последних матчей против ЦСКА, но котируется фаворитом сегодня

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в Фонбет Кубке России.

«Железнодорожники» обыграли «армейцев» в одном из 5 последних официальных матчей – также было 3 поражения и ничья.

Букмекеры считают «Локомотив» небольшим фаворитом встречи за 2.50. На ничью в основное время можно поставить за 3.60, на победу ЦСКА – за 2.85.

Матч состоится 4 августа, начало – в 20:45 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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Комментарии

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цска наверное посильнее всё таки, ничья может
Локо - традиционно неудобный соперник для ЦСКА. Который последнюю игру выграл в одну калитку.
Возможно, ЦСКА выглядит чуть-чуть посимпатичнее сегодня, но только чуть-чуть.
По большому счету, вряд ли Локо слабее КС)) А те продержались тайм, а во втором нам как следует напихали. Хорошо, что не забили больше одного.
Наша защита способна пропустить даже от команды медиалиги. Именно поэтому легкой игры сегодня не будет. Будет рубка с участием тех, кто не прошел в основу в первых играх.
Ответkapitan.vorobey
Локо - традиционно неудобный соперник для ЦСКА. Который последнюю игру выграл в одну калитку. Возможно, ЦСКА выглядит чуть-чуть посимпатичнее сегодня, но только чуть-чуть. По большому счету, вряд ли Локо слабее КС)) А те продержались тайм, а во втором нам как следует напихали. Хорошо, что не забили больше одного. Наша защита способна пропустить даже от команды медиалиги. Именно поэтому легкой игры сегодня не будет. Будет рубка с участием тех, кто не прошел в основу в первых играх.
А с чего Вы взяли, что не будет основы? Далеко не факт, только начало, а сыгранность оставляет желать лучшего.
Ответkapitan.vorobey
Локо - традиционно неудобный соперник для ЦСКА. Который последнюю игру выграл в одну калитку. Возможно, ЦСКА выглядит чуть-чуть посимпатичнее сегодня, но только чуть-чуть. По большому счету, вряд ли Локо слабее КС)) А те продержались тайм, а во втором нам как следует напихали. Хорошо, что не забили больше одного. Наша защита способна пропустить даже от команды медиалиги. Именно поэтому легкой игры сегодня не будет. Будет рубка с участием тех, кто не прошел в основу в первых играх.
Последняя игра 3:1 в Пол Зу ЦСКА30 тур прошлого сезона
А у буков вечно всё через жопу)
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