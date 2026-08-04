«Локомотив» выиграл 1 из 5 последних матчей против ЦСКА, но котируется фаворитом сегодня

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в Фонбет Кубке России.

«Железнодорожники» обыграли «армейцев» в одном из 5 последних официальных матчей – также было 3 поражения и ничья.

Букмекеры считают «Локомотив» небольшим фаворитом встречи за 2.50. На ничью в основное время можно поставить за 3.60, на победу ЦСКА – за 2.85.

Матч состоится 4 августа, начало – в 20:45 мск.