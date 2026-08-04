«Локомотив» выиграл 1 из 5 последних матчей против ЦСКА, но котируется фаворитом сегодня
«Локомотив» и ЦСКА встретятся в Фонбет Кубке России.
«Железнодорожники» обыграли «армейцев» в одном из 5 последних официальных матчей – также было 3 поражения и ничья.
Букмекеры считают «Локомотив» небольшим фаворитом встречи за 2.50. На ничью в основное время можно поставить за 3.60, на победу ЦСКА – за 2.85.
Матч состоится 4 августа, начало – в 20:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
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Возможно, ЦСКА выглядит чуть-чуть посимпатичнее сегодня, но только чуть-чуть.
По большому счету, вряд ли Локо слабее КС)) А те продержались тайм, а во втором нам как следует напихали. Хорошо, что не забили больше одного.
Наша защита способна пропустить даже от команды медиалиги. Именно поэтому легкой игры сегодня не будет. Будет рубка с участием тех, кто не прошел в основу в первых играх.