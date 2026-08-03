Медведев не попал в топ-5 фаворитов турнира в Монреале. Зверев – главный претендент на победу

Букмекеры начали принимать ставки на итоги турнира ATP 1000 в Монреале.

Явным фаворитом турнира котируется Александр Зверев – на победу немецкого теннисиста дают коэффициент 4.00. Вторым идет канадец Феликс Оже-Альяссим (10.00), топ-3 замыкает американец Бнн Шелтон (11.00).

У Даниила Медведева лучшие шансы на победу среди россиян – он котируется 6-м за 20.00. Андрей Рублев – 14-й с коэффициентом 50.00 на титул.