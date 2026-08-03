Хаверц заявил, что «Арсенал» хочет выиграть все трофеи в сезоне-2026/27. На квадрупл лондонцев дают менее 1%
Кай Хавертц заявил о желании «Арсенала» выиграть в новом сезоне все трофеи.
Лондонский клуб котируется фаворитом АПЛ (2.50), Кубка Англии (5.50) и Кубка лиги (6.00), а также идут вторыми в линии на победителя Лиги чемпионов после «ПСЖ» за 7.00.
На победу «Арсенала» во всех четырех турнирах букмекеры дают 151.00 – менее 1% вероятности.
1.50 – лондонцы выиграют хотя бы один трофей, 2.50 – закончат сезон без титулов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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