«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ у букмекеров. «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 4-й
Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ.
Коэффициент на чемпионство «Зенита» опустился с 1.95 до 1.81. Вероятность титула команды Сергея Семака оценивается в 52%, за 2.00 (48%) можно поставить на то, что золото выиграет любая другая команда.
«Спартак» котируется вторым за 4.75, на трофей «Краснодара» дают коэффициент 5.00.
Победитель РПЛ-2026/27 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 1.81
2. «Спартак» – 4.75
3. «Краснодар» – 5.00
4. ЦСКА – 20.00
5-6. «Динамо» Москва – 25.00
5-6. «Локомотив» – 25.00
7-8. «Ахмат» – 250.00
7-8. «Рубин» – 250.00
9. «Балтика» – 500.00
Остальные – от 1000.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Локо вобще за 8-10 будет играть. Не ожидал что они так Хренова будут
Это вероятности стать чемпионом, даже кэф ЦСКА соответствует вероятности 5%