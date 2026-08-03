«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ у букмекеров. «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 4-й

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ.

Коэффициент на чемпионство «Зенита» опустился с 1.95 до 1.81. Вероятность титула команды Сергея Семака оценивается в 52%, за 2.00 (48%) можно поставить на то, что золото выиграет любая другая команда.

«Спартак» котируется вторым за 4.75, на трофей «Краснодара» дают коэффициент 5.00.

Победитель РПЛ-2026/27 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.81

2. «Спартак» – 4.75

3. «Краснодар» – 5.00

4. ЦСКА – 20.00

5-6. «Динамо» Москва – 25.00

5-6. «Локомотив» – 25.00

7-8. «Ахмат» – 250.00

7-8. «Рубин» – 250.00

9. «Балтика» – 500.00

Остальные – от 1000.00