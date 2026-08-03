Кордоба и Тюкавин остаются фаворитами гонки бомбардиров РПЛ у букмекеров – они еще не забивали

Букмекеры обновили котировки на итоги гонки бомбардиров в сезоне РПЛ-2026/27.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поднялся на 5-е место в рейтинге у букмекеров после хет-трика в игре с «Оренбургом» (3:0). Коэффициент на его победу в гонке бомбардиров обвалился с 20.00 до 8.00.

Фаворитами гонки остаются форвард «Краснодара» Джон Кордоба, пропустивший первые матчи из-за травмы, и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, не забивший «Крыльям Советов» и «Балтике» (1:2).

Победитель гонки бомбардиров РПЛ по версии букмекеров:

1-3. Константин Тюкавин («Динамо») – 5.00

1-3. Джон Кордоба («Краснодар») – 5.00

1-3. Мирлинд Даку («Рубин») – 5.00

4. Александр Соболев («Зенит») – 6.00

5. Максим Глушенков («Зенит») – 8.00

6. Алексей Батраков («Локомотив») – 10.00

Остальные – от 15.00.