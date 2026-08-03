7.30 – Леброн Джеймс станет пятикратным чемпионом НБА до окончания карьеры

Букмекеры оценили шансы Леброна Джеймса выиграть пятый титул НБА до окончания карьеры.

Этим летом 41-летний форвард подписал с «Филадельфией» контракт на два года. После этого «Сиксерс» вошли в топ-4 фаворитов на чемпионство в сезоне-2026/27.

Леброн четырежды становился чемпионом НБА. Он дважды побеждал в составе «Майами» и по одному разу с «Кливлендом» и «Лейкерс». Коэффициент на то, что форвард до конца карьеры выиграет еще один титул, составляет 7.30.

«Филадельфия» – в топ-4 на титул НБА. Но переход Леброна повлиял не так сильно