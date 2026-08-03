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  4. 7.30 – Леброн Джеймс станет пятикратным чемпионом НБА до окончания карьеры

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7.30 – Леброн Джеймс станет пятикратным чемпионом НБА до окончания карьеры

Букмекеры оценили шансы Леброна Джеймса выиграть пятый титул НБА до окончания карьеры.

Этим летом 41-летний форвард подписал с «Филадельфией» контракт на два года. После этого «Сиксерс» вошли в топ-4 фаворитов на чемпионство в сезоне-2026/27.

Леброн четырежды становился чемпионом НБА. Он дважды побеждал в составе «Майами» и по одному разу с «Кливлендом» и «Лейкерс». Коэффициент на то, что форвард до конца карьеры выиграет еще один титул, составляет 7.30.

«Филадельфия» – в топ-4 на титул НБА. Но переход Леброна повлиял не так сильно

Опубликовала: Венера Кравченко
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Комментарии

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1.0-Леброн станет пятикратным чемпионом НБА после окончания карьеры.
ОтветDmitriy Kvochkin
1.0-Леброн станет пятикратным чемпионом НБА после окончания карьеры.
В принципе может, как тренер, менеджер, или даже хозяин команды.

У Стива Керра 5 титулов как игрока и 4 титула как у тренера. Пэт Райли выиграл всего 1 титул как игрок, зато 5 титулов как тренер, и 2 титула как президент клуба.
Ответcouture39
В принципе может, как тренер, менеджер, или даже хозяин команды. У Стива Керра 5 титулов как игрока и 4 титула как у тренера. Пэт Райли выиграл всего 1 титул как игрок, зато 5 титулов как тренер, и 2 титула как президент клуба.
Кстати, пока всего 4 игрока в истории входили в группу владельцев клуба НБА. Только Майкл Джордан становился главным хозяином - но и он уже продал свою долю в Хорнетс за ~2 миллиарда долларов.

Думаю, что Леброн или Карри могут стать первыми в истории владельцами клубов, которые выигрывали чемпионство и как игрок, и как владелец.
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