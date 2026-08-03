Холанд – явный фаворит бомбардирской гонки в новом сезоне АПЛ. Исак и Игор Тиаго – в топ-3 у букмекеров
Букмекеры назвали главных претендентов на «Золотую бутсу» АПЛ-2026/27.
Первым фаворитом котируется Эрлинг Холанд с коэффициентом 1.66. Форвард «Ман Сити» трижды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. В прошлом сезон норвежец забил 27 голов в 31 матче чемпионата Англии.
Лучший бомбардир АПЛ-2026/27 по версии букмекеров:
1. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 1.66
2. Александер Исак («Ливерпуль») – 10.00
3. Игор Тиаго («Брентфорд») – 11.00
4. Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 15.00
5. Жоао Педро («Челси») – 17.00
У «Локо» худший старт за 20 лет. Можно и не мечтать о золотой гонке?
Опубликовала: Венера Кравченко
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