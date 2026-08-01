«Локомотив» впервые в истории проиграл махачкалинскому «Динамо»
«Локомотив» прервал беспроигрышную серию против махачкалинского «Динамо».
«Железнодорожники» на выезде проиграли махачкалинцам (1:2) во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ. «Динамо» впервые в истории победило «Локомотив».
До этого было три поражения и три ничьих в чемпионате и Кубке России.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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