«Локомотив» впервые в истории проиграл махачкалинскому «Динамо»

«Локомотив» прервал беспроигрышную серию против махачкалинского «Динамо».

«Железнодорожники» на выезде проиграли махачкалинцам (1:2) во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ. «Динамо» впервые в истории победило «Локомотив».

До этого было три поражения и три ничьих в чемпионате и Кубке России.

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