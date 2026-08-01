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  4. ЦСКА не обыграл «Крылья Советов» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 15%

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ЦСКА не обыграл «Крылья Советов» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 15%

ЦСКА дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:1).

На 32-й минуте счет открыл Матия Попович. На 62-й забил Максим Витюгов.

В прематче армейцы котировались букмекерскими фаворитами за 1.48. Ничья оценивалась в 4.80.

В лайве при счете 1:0 в пользу ЦСКА коэффициент на ничью достигал 6.50, это около 15% вероятности.

Соболев уже в топ-3 по шансам в гонке бомбардиров. А как начинали лидеры прошлых лет?

Опубликовала: Венера Кравченко
Ставки на футбол
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logoКрылья Советов
logoЦСКА
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМатия Попович
logoМаксим Витюгов

Комментарии

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Новостник только первый тайм отсмотрел?
крылья упустили?
ОтветAlex090
крылья упустили?
Мда,5 на 2 выбежали в конце,должны были нас хоронить😞🔴🔵Хорошо,что тоже косолапые 😂
ОтветАльберт Никольский
Мда,5 на 2 выбежали в конце,должны были нас хоронить😞🔴🔵Хорошо,что тоже косолапые 😂
бывает
Огромный брак в передачах на ровном месте, образы,Обляков ужасен.Сами игру отдали.
Честно говоря ЦСКА если бы использовал свои моменты на 100% должны выигрывать этот матч.
ОтветВалерий Петров
Честно говоря ЦСКА если бы использовал свои моменты на 100% должны выигрывать этот матч.
Да даже на 50% хватило бы!
ОтветВалерий Петров
Честно говоря ЦСКА если бы использовал свои моменты на 100% должны выигрывать этот матч.
Должны, но не обязаны. Матч был примерно равным.
Но ведь красиво и технично играют наши! Надо завершение и в защите почетче, хотя такой зрелищный стиль предполагает некоторый валидол в защите. Очень сама направленность игры мне нравится. Ну и Крылья играют в футбол.
Пока есть шанс с этим тренерским штабом на топ-6. Пока траектория полета позволяет.
Низкий уровень футбола сегодня как минимум со стороны ЦСКА
Редакторы провели работу над ошибками и исправили заголовок. Молодцы!
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