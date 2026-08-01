ЦСКА не обыграл «Крылья Советов» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 15%

ЦСКА дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:1).

На 32-й минуте счет открыл Матия Попович. На 62-й забил Максим Витюгов.

В прематче армейцы котировались букмекерскими фаворитами за 1.48. Ничья оценивалась в 4.80.

В лайве при счете 1:0 в пользу ЦСКА коэффициент на ничью достигал 6.50, это около 15% вероятности.

Соболев уже в топ-3 по шансам в гонке бомбардиров. А как начинали лидеры прошлых лет?