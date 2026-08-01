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  4. Шансы Кейна на «Золотой мяч» выросли до 50%. Форвард «Баварии» – главный фаворит на награду по версии букмекеров

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Шансы Кейна на «Золотой мяч» выросли до 50%. Форвард «Баварии» – главный фаворит на награду по версии букмекеров

Харри Кейн укрепился в статусе главного фаворита на «Золотой мяч».

Коэффициент на победу форварда сборной Англии и «Баварии» за последние 2 недели упал с 2.75 до 1.90 – это 50% вероятности. Также в топ-3 претендентов входят Ламин Ямаль и Родри.

Обладатель «Золотого мяча»-2026 по версии букмекеров:

1. Харри Кейн (Англия) – 1.90

2. Ламин Ямаль (Испания) – 4.00

3. Родри (Испания) – 6.00

4. Килиан Мбаппе (Франция) – 7.00

5. Лионель Месси (Аргентина) – 15.00

6. Усман Дембеле (Франция) – 17.00

7. Фабиан Руис (Испания) – 17.00

Остальные – от 21.00

Соболев уже в топ-3 по шансам в гонке бомбардиров. А как начинали лидеры прошлых лет?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЛамин Ямаль
logoСборная Англии по футболу
logoЗолотой мяч
logoРодри
logoФабиан Руис
logoЛионель Месси
logoХарри Кейн
logoСборная Испании по футболу
logoУсман Дембеле
Ставки на футбол
logoСборная Аргентины по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoСтавки на спорт
logoСборная Франции по футболу

Комментарии

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Интересно за что родри зм ?
Ответiloniki
Интересно за что родри зм ?
Интереснее почему в списке меся, который на проф уровне не играет с 23 года.
ОтветАндрей Иванов
Интереснее почему в списке меся, который на проф уровне не играет с 23 года.
Ловите наркомана😂😂😂😂
Всё-таки Авейру нифига не вернулся.. 🤣
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