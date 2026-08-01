Шансы Кейна на «Золотой мяч» выросли до 50%. Форвард «Баварии» – главный фаворит на награду по версии букмекеров

Харри Кейн укрепился в статусе главного фаворита на «Золотой мяч».

Коэффициент на победу форварда сборной Англии и «Баварии» за последние 2 недели упал с 2.75 до 1.90 – это 50% вероятности. Также в топ-3 претендентов входят Ламин Ямаль и Родри.

Обладатель «Золотого мяча»-2026 по версии букмекеров:

1. Харри Кейн (Англия) – 1.90

2. Ламин Ямаль (Испания) – 4.00

3. Родри (Испания) – 6.00

4. Килиан Мбаппе (Франция) – 7.00

5. Лионель Месси (Аргентина) – 15.00

6. Усман Дембеле (Франция) – 17.00

7. Фабиан Руис (Испания) – 17.00

Остальные – от 21.00

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