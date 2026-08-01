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  4. «Балтика» никогда не побеждала «Динамо» – 9 поражений и 5 ничьих. 2.90 – калининградцы прервут серию

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«Балтика» никогда не побеждала «Динамо» – 9 поражений и 5 ничьих. 2.90 – калининградцы прервут серию

«Динамо» сыграет в гостях с «Балтикой» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

«Динамо» котируется у букмекеров небольшим фаворитом за 2.60. На победу калининградцев дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.30.

«Балтика» и «Динамо» встречались 14 раз – москвичи выиграли 9 матчей, еще 5 игр закончились вничью. Если бело-голубые снова как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.42.

Матч пройдет 1 августа. Начало – в 20:45 мск. 

Удобнее «Балтики» для «Динамо» только «Уфа». 14 матчей без поражений!

Опубликовала: Венера Кравченко
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Комментарии

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Не к чему нарушать традицию... Динамо Москва должно победить иначе кредит доверия Шварцу пошатнется и резко...
ОтветВладимир Никаноров
Не к чему нарушать традицию... Динамо Москва должно победить иначе кредит доверия Шварцу пошатнется и резко...
до зимы даже Карпину давали поработать, с его-то результатами. А тут второй матч только, тем более все помнят как в прошлом сезоне Балтика играла с лидерами
Динамо это криптонит Балтики как Локо и даже хуже. Вообще никак не поддаются. С Краснодаром и то очков больше набрали за 2 сезона в РПЛ в 23/24 и 25/26. Зенит понятно - тут шансов что-то ещё меньше.
Тревожно за Балтийцев. Все на стадион, сейчас поддержка очень важна!
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