«Балтика» никогда не побеждала «Динамо» – 9 поражений и 5 ничьих. 2.90 – калининградцы прервут серию
«Динамо» сыграет в гостях с «Балтикой» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
«Динамо» котируется у букмекеров небольшим фаворитом за 2.60. На победу калининградцев дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.30.
«Балтика» и «Динамо» встречались 14 раз – москвичи выиграли 9 матчей, еще 5 игр закончились вничью. Если бело-голубые снова как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.42.
Матч пройдет 1 августа. Начало – в 20:45 мск.
Удобнее «Балтики» для «Динамо» только «Уфа». 14 матчей без поражений!
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии