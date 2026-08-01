«Балтика» никогда не побеждала «Динамо» – 9 поражений и 5 ничьих. 2.90 – калининградцы прервут серию

«Динамо» сыграет в гостях с «Балтикой» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

«Динамо» котируется у букмекеров небольшим фаворитом за 2.60. На победу калининградцев дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.30.

«Балтика» и «Динамо» встречались 14 раз – москвичи выиграли 9 матчей, еще 5 игр закончились вничью. Если бело-голубые снова как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.42.

Матч пройдет 1 августа. Начало – в 20:45 мск.

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