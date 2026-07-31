20% – Джефф Безос станет новым владельцем «Ливерпуля» до конца года

Джефф Безос может стать новым владельцем «Ливерпуля».

Сообщалось, что основателю Amazon предложили присоединиться к консорциуму во главе с бывшим совладельцем «КПР» Амитом Бхатией, который ведет переговоры о приобретении доли в клубе АПЛ.

На бирже прогнозов Polymarket вероятность того, что Безос станет владельцем «Ливерпуля» до конца 2026 года, оценивается в 20%.