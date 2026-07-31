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  4. 20% – Джефф Безос станет новым владельцем «Ливерпуля» до конца года

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20% – Джефф Безос станет новым владельцем «Ливерпуля» до конца года

Джефф Безос может стать новым владельцем «Ливерпуля».

Сообщалось, что основателю Amazon предложили присоединиться к консорциуму во главе с бывшим совладельцем «КПР» Амитом Бхатией, который ведет переговоры о приобретении доли в клубе АПЛ.

На бирже прогнозов Polymarket вероятность того, что Безос станет владельцем «Ливерпуля» до конца 2026 года, оценивается в 20%.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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Комментарии

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Не очень знаком с личностью этого человека, но если он не жадный, то добро пожаловать ))
ОтветLiverpool_Champ
Не очень знаком с личностью этого человека, но если он не жадный, то добро пожаловать ))
это он сделал из Властелина Колец какашку
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