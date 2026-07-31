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Инфантино покинет пост президента ФИФА до конца года, считают букмекеры. Сегодня в отставку подал его старший советник Кордейро

Букмекеры значительно повысили вероятность ухода Джанни Инфантино с поста президента ФИФА.

Ранее УЕФА опубликовал заявление о готовности отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Все 55 ассоциаций УЕФА бойкотируют мужской и женский ЧМ, если ФИФА не откажется от идеи.

31 июля стало известно, что старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против планов президента ФИФА продать часть прав на чемпионат мира.

На фоне последних новостей вероятность отставки Инфантино до конца года выросла с 10 до 55% за последние сутки. Букмекеры дают лишь 45% на то, что Джанни будет президентом ФИФА 1 января 2027 года.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
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Комментарии

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Пусть идёт в генсеки ООН,как предлагал его дружбан трамп.Бесполезная организация. Ее и продаст кому-нибудь.
И это все благодаря журналисту и сливу от его источника в ФИФА, если бы все было гладко, лысый шаралатн успел бы подкупить не мало народу, а теперь он справедливо идет ко дну
Жадность наказуема! Как говорится: гладко было на бумаге...
Эх Джанни,бери ношу по себе,чтоб не падать при ходьбе,не рассчитал отдачи,слишком "200+ стран за переизбрания" глаза застлали
Последнее время у Трампа вообще ничего не получается
Блаттер на его фоне святой.
Переименовать футбол в соккер, похоже, не суждено.
Хорошая новость. И ещё большего расширения ЧМ 2030 не будет значит. Шикарно.
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