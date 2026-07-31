Инфантино покинет пост президента ФИФА до конца года, считают букмекеры. Сегодня в отставку подал его старший советник Кордейро

Букмекеры значительно повысили вероятность ухода Джанни Инфантино с поста президента ФИФА.

Ранее УЕФА опубликовал заявление о готовности отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Все 55 ассоциаций УЕФА бойкотируют мужской и женский ЧМ, если ФИФА не откажется от идеи.

31 июля стало известно, что старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против планов президента ФИФА продать часть прав на чемпионат мира.

На фоне последних новостей вероятность отставки Инфантино до конца года выросла с 10 до 55% за последние сутки. Букмекеры дают лишь 45% на то, что Джанни будет президентом ФИФА 1 января 2027 года.