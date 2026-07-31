«Оренбург» проиграл «Зениту» в 12 из 15 последних матчей. Петербуржцы – явные фавориты в воскресенье

«Оренбург» примет «Зенит» в рамках 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга победил в 12 из 15 последних личных встреч. Последняя игра в марте завершилась победой оренбуржцев со счетом 2:1.

Букмекеры дают коэффициент 9.05 на победу «Оренбурга» в воскресной встрече. На ничью можно поставить за 5.45, на успех «Зенита» – за 1.38.

Игра состоится 2 августа, начало – в 16:00 мск.