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«Оренбург» проиграл «Зениту» в 12 из 15 последних матчей. Петербуржцы – явные фавориты в воскресенье

«Оренбург» примет «Зенит» в рамках 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга победил в 12 из 15 последних личных встреч. Последняя игра в марте завершилась победой оренбуржцев со счетом 2:1.

Букмекеры дают коэффициент 9.05 на победу «Оренбурга» в воскресной встрече. На ничью можно поставить за 5.45, на успех «Зенита» – за 1.38.

Игра состоится 2 августа, начало – в 16:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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Комментарии

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Как помнится - из последних 3-х матчей на поле Оренбурга - Зенит 2 матча проиграл, а еще один выиграл за счет гола Ерохина в добавленное время.
То есть однозначно в последние годы Оренбург для Зенита крайне сложный соперник
ОтветАлександр М._1116613766
Как помнится - из последних 3-х матчей на поле Оренбурга - Зенит 2 матча проиграл, а еще один выиграл за счет гола Ерохина в добавленное время. То есть однозначно в последние годы Оренбург для Зенита крайне сложный соперник
В одном из этих трёх матчей, у Зенита было 17 ударов в створ, всего один гол и поражение.
Это не сложный соперник. Это банальное невезение.
ОтветАлександр М._1116613766
Как помнится - из последних 3-х матчей на поле Оренбурга - Зенит 2 матча проиграл, а еще один выиграл за счет гола Ерохина в добавленное время. То есть однозначно в последние годы Оренбург для Зенита крайне сложный соперник
можно вообще чемпионат не смотреть и так понятно что Зенит будет чемпион смысла не вижу
вспоминая последний матч в Оренбурге, только глупец поставит на Зенит
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