«Оренбург» проиграл «Зениту» в 12 из 15 последних матчей. Петербуржцы – явные фавориты в воскресенье
«Оренбург» примет «Зенит» в рамках 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга победил в 12 из 15 последних личных встреч. Последняя игра в марте завершилась победой оренбуржцев со счетом 2:1.
Букмекеры дают коэффициент 9.05 на победу «Оренбурга» в воскресной встрече. На ничью можно поставить за 5.45, на успех «Зенита» – за 1.38.
Игра состоится 2 августа, начало – в 16:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
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То есть однозначно в последние годы Оренбург для Зенита крайне сложный соперник
Это не сложный соперник. Это банальное невезение.