«Балтика» проиграла 5 матчей подряд в РПЛ и котируется андердогом против «Динамо»

«Балтика» примет «Динамо» в рамках 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Команда Андрея Талалаева проиграла 5 матчей подряд в чемпионате с учетом концовки прошлого сезона. Последний раз калининградцы побеждали в марте – 4:0 против «Сочи».

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом встречи за 2.47. На ничью дают коэффициент 3.30, на победу хозяев – 3.00.

Игра состоится 1 августа, начало – в 20:45 мск.