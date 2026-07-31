«Балтика» проиграла 5 матчей подряд в РПЛ и котируется андердогом против «Динамо»
«Балтика» примет «Динамо» в рамках 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
Команда Андрея Талалаева проиграла 5 матчей подряд в чемпионате с учетом концовки прошлого сезона. Последний раз калининградцы побеждали в марте – 4:0 против «Сочи».
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом встречи за 2.47. На ничью дают коэффициент 3.30, на победу хозяев – 3.00.
Игра состоится 1 августа, начало – в 20:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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