По 1000 RUB фрибетами за первые три депозита: БЕТ-М обновляет приветственную акцию!

С 31 июля в БЕТ-М начинают действовать новые условия приветственной акции. Игроки смогут получить до 3000 RUB фрибетами за первые три депозита после регистрации и идентификации.

Чтобы получить фрибет, необходимо:

1. Внести депозит от 1000 рублей;

2. Сделать прогноз с реального баланса на сумму от 1000 RUB;

3. Событие при этом должно быть с коэффициентом от 1.5;

4. Активировать фрибет в личном кабинете;

5. Готово. Фрибет Ваш!

Условия использования фрибета:

· Номинал каждого фрибета – 1000 RUB;

· Фрибет используется одним прогнозом вида ординар или экспресс

· Коэффициент события – от 1.1 до 2.5;

· Срок использования – 7 дней.

Акция доступна:

· Новым игрокам после регистрации и идентификации;

· Ранее зарегистрированным пользователям, которые еще не внесли один или несколько из первых трех депозитов.

Три депозита – три фрибета. Начни игру ярко. Начни с БЕТ-М

Подробности и правила акции «Приветственные фрибеты»: https://bet-m.ru/ru/rules/Promo

*Фрибеты активируются и используются по очереди: сначала за первый депозит, затем за второй и третий. Полученный фрибет необходимо использовать одним прогнозом вида ординар или экспресс на спортивные события с коэффициентом от 1.1 до 2.5. В акции не участвуют прогнозы на спортивные события по виду спорта «Нарды».

Реклама 18+ Рекламодатель: bet-m.ru. | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения – на сайте bet-m.ru. Срок проведения Акции «Приветственные фрибеты» с 31.07.2026 15:00 (UTC + 3) до 30.11.2026 12:00 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.