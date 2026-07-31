По 1000 RUB фрибетами за первые три депозита: БЕТ-М обновляет приветственную акцию!

С 31 июля в БЕТ-М начинают действовать новые условия приветственной акции. Игроки смогут получить до 3000 RUB фрибетами за первые три депозита после регистрации и идентификации.
Чтобы получить фрибет, необходимо:
1. Внести депозит от 1000 рублей;
2. Сделать прогноз с реального баланса на сумму от 1000 RUB;
3. Событие при этом должно быть с коэффициентом от 1.5;
4. Активировать фрибет в личном кабинете;
5. Готово. Фрибет Ваш!
Условия использования фрибета:
· Номинал каждого фрибета – 1000 RUB;
· Фрибет используется одним прогнозом вида ординар или экспресс
· Коэффициент события – от 1.1 до 2.5;
· Срок использования – 7 дней.
Акция доступна:
· Новым игрокам после регистрации и идентификации;
· Ранее зарегистрированным пользователям, которые еще не внесли один или несколько из первых трех депозитов.
Три депозита – три фрибета. Начни игру ярко. Начни с БЕТ-М
Подробности и правила акции «Приветственные фрибеты»: https://bet-m.ru/ru/rules/Promo
*Фрибеты активируются и используются по очереди: сначала за первый депозит, затем за второй и третий. Полученный фрибет необходимо использовать одним прогнозом вида ординар или экспресс на спортивные события с коэффициентом от 1.1 до 2.5. В акции не участвуют прогнозы на спортивные события по виду спорта «Нарды».
Реклама 18+ Рекламодатель: bet-m.ru. | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения – на сайте bet-m.ru. Срок проведения Акции «Приветственные фрибеты» с 31.07.2026 15:00 (UTC + 3) до 30.11.2026 12:00 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.
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