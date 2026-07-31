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По 1000 RUB фрибетами за первые три депозита: БЕТ-М обновляет приветственную акцию!

С 31 июля в БЕТ-М начинают действовать новые условия приветственной акции. Игроки смогут получить до 3000 RUB фрибетами за первые три депозита после регистрации и идентификации.

Чтобы получить фрибет, необходимо:

1.      Внести депозит от 1000 рублей;

2.      Сделать прогноз с реального баланса на сумму от 1000 RUB;

3.      Событие при этом должно быть с коэффициентом от 1.5;

4.      Активировать фрибет в личном кабинете;

5.      Готово. Фрибет Ваш!

Условия использования фрибета:

·       Номинал каждого фрибета – 1000 RUB;

·       Фрибет используется одним прогнозом вида ординар или экспресс

·       Коэффициент события – от 1.1 до 2.5;

·       Срок использования – 7 дней.

Акция доступна:

·       Новым игрокам после регистрации и идентификации;

·       Ранее зарегистрированным пользователям, которые еще не внесли один или несколько из первых трех депозитов.

Три депозита – три фрибета. Начни игру ярко. Начни с БЕТ-М

Подробности и правила акции «Приветственные фрибеты»: https://bet-m.ru/ru/rules/Promo

*Фрибеты активируются и используются по очереди: сначала за первый депозит, затем за второй и третий. Полученный фрибет необходимо использовать одним прогнозом вида ординар или экспресс на спортивные события с коэффициентом от 1.1 до 2.5. В акции не участвуют прогнозы на спортивные события по виду спорта «Нарды».

Реклама 18+ Рекламодатель: bet-m.ru. | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения – на сайте bet-m.ru. Срок проведения Акции «Приветственные фрибеты» с 31.07.2026 15:00 (UTC + 3) до 30.11.2026 12:00 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

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