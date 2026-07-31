«Локомотив» не смог победить «Динамо» Мх в 3 из 4 последних матчей. 1.71 – дагестанцы снова не проиграют

«Динамо» Мх примет «Локомотив» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

Московский куб победил лишь в одной и 4 последних личных встреч – остальные игры завершились с одинаковым счетом 1:1.

Букмекеры дают коэффициент 1.71 на непоражение клуба из Махачкалы и 5.90 на счет 1:1. На победу «Локо» можно поставить за 2.17.

Матч пройдет 1 августа, начало – в 18:30 мск.