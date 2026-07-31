ЦСКА не проигрывает «Крыльям» дома с 2015 года. «Армейцы» – явные фавориты матча за 1.57
ЦСКА и «Крылья Советов» встретятся во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.
Москвичи не проигрывают в личных встречах на своем поле с 2015 года – 9 матчей подряд: 7 побед и две ничьих.
Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом встречи за 1.57. На победу самарцев дают коэффициент 6.16, на ничью – 4.64.
Матч пройдет 1 августа, начало – в 16:15 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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