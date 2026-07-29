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  4. На Арбелоа приходится 69% ставок на первое увольнение в АПЛ. Хау – фаворит на первую отставку у букмекеров

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На Арбелоа приходится 69% ставок на первое увольнение в АПЛ. Хау – фаворит на первую отставку у букмекеров

Британские букмекеры начали принимать ставки на первое увольнение в АПЛ.

Самым популярным выбором в линии среди игроков Betfair стал Альваро Арбелоа. На испанского тренера «Фулхэма» пришлись 69% всех ставок на этом рынке, а коэффициент просел почти в два раза – с 15.00 до 8.50.

При этом главным фаворитом на первую отставку в лиге букмекеры считают Эдди Хау. Коэффициент на увольнение из «Ньюкасла» обвалился с 10.00 до 4.35 после публичного недовольства трансферной политикой руководства.

Первый уволенный тренер АПЛ по версии букмекеров:

1. Эдди Хау («Ньюкасл») – 4.35

2. Фрэнк Лэмпард («Ковентри») – 5.50

3. Сергей Якирович («Халл») – 6.50

4. Оливер Гласнер («Ноттингем Форест») – 7.50

5-6. Роберто Де Дзерби («Тоттенхэм») – 8.50

5-6. Альваро Арбелоа («Фулхэм») – 8.50

Остальные – от 17.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЭдди Хау
logoНоттингем Форест
logoАльваро Арбелоа
logoФулхэм
logoРоберто Де Дзерби
logoСергей Якирович
logoТоттенхэм
logoОливер Гласнер
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logoНьюкасл
logoФрэнк Лэмпард
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Это кстати, странно. Да как тренер возможно он не силен, но за прошлый сезон показал, что так называемые софт скилы (язычок) у него очень даже развиты :)
ОтветBase0bject
Это кстати, странно. Да как тренер возможно он не силен, но за прошлый сезон показал, что так называемые софт скилы (язычок) у него очень даже развиты :)
Уже ушел
Ответrarrih
Уже ушел
А я про Арбелоа писал, видимо надо было уточнить именно имя его... Про Хау тоже прочитал утром.. А ведь сезончик даже не начался хехе!
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