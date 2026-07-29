На Арбелоа приходится 69% ставок на первое увольнение в АПЛ. Хау – фаворит на первую отставку у букмекеров

Британские букмекеры начали принимать ставки на первое увольнение в АПЛ.

Самым популярным выбором в линии среди игроков Betfair стал Альваро Арбелоа. На испанского тренера «Фулхэма» пришлись 69% всех ставок на этом рынке, а коэффициент просел почти в два раза – с 15.00 до 8.50.

При этом главным фаворитом на первую отставку в лиге букмекеры считают Эдди Хау. Коэффициент на увольнение из «Ньюкасла» обвалился с 10.00 до 4.35 после публичного недовольства трансферной политикой руководства.

Первый уволенный тренер АПЛ по версии букмекеров:

1. Эдди Хау («Ньюкасл») – 4.35

2. Фрэнк Лэмпард («Ковентри») – 5.50

3. Сергей Якирович («Халл») – 6.50

4. Оливер Гласнер («Ноттингем Форест») – 7.50

5-6. Роберто Де Дзерби («Тоттенхэм») – 8.50

5-6. Альваро Арбелоа («Фулхэм») – 8.50

Остальные – от 17.00