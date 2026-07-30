Винисиус останется в «Реале», считают букмекеры. «Арсенал» – самый вероятный новый клуб бразильца
Букмекеры начали принимать ставки на клуб Винисиуса в сезоне-2026/27.
БЕТСИТИ открыл линию на клуб, за который форвард «Реала» забьет свой следующий гол в официальном матче. Фактически букмекер предлагает угадать, в какой команде бразилец начнет новый сезон.
Ожидается, что Винисиус останется в «Реале» – на это дают коэффициент 1.40. Вторым наиболее вероятным вариантом считается «Арсенал» (2.50), топ-3 замыкает «ПСЖ» (12.00).
Клуб Винисиуса в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:
1. «Реал» – 1.40
2. «Арсенал» – 2.50
3. «ПСЖ» – 12.00
4. «Манчестер Сити» – 13.00
5. «Челси» – 15.00
6. Любой клуб Саудовской Аравии – 20.00
7. «Манчестер Юнайтед» – 25.00
8. «Ливерпуль» – 35.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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