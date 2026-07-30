Винисиус останется в «Реале», считают букмекеры. «Арсенал» – самый вероятный новый клуб бразильца

Букмекеры начали принимать ставки на клуб Винисиуса в сезоне-2026/27.

БЕТСИТИ открыл линию на клуб, за который форвард «Реала» забьет свой следующий гол в официальном матче. Фактически букмекер предлагает угадать, в какой команде бразилец начнет новый сезон.

Ожидается, что Винисиус останется в «Реале» – на это дают коэффициент 1.40. Вторым наиболее вероятным вариантом считается «Арсенал» (2.50), топ-3 замыкает «ПСЖ» (12.00).

Клуб Винисиуса в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. «Реал» – 1.40

2. «Арсенал» – 2.50

3. «ПСЖ» – 12.00

4. «Манчестер Сити» – 13.00

5. «Челси» – 15.00

6. Любой клуб Саудовской Аравии – 20.00

7. «Манчестер Юнайтед» – 25.00

8. «Ливерпуль» – 35.00