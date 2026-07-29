«Тосно» впервые за 8 лет сыграет в Кубке России – в 2018-м выиграли трофей. Клуб из Санкт-Петербурга – фаворит матча первого раунда против «Кировца»

«Тосно» и «Кировец-Восхождение» встретятся в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

В сезоне-2017/18 «Тосно» выиграл Кубок страны, после чего прекратил существование. В 2023-м клуб из Санкт-Петербурга был возрожден под другим юридическим лицом – сезон-2026/27 станет для «Тосно» первым розыгрышем Кубка России после восьмилетнего перерыва.

Букмекеры считают «Тосно» небольшим фаворитом матча с «Кировцем» за 1.53, на проход соперника дают коэффициент 2.34.

Матч состоится 29 июля и начнется в 18:00 мск.