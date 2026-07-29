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  4. 48% – вероятность того, что «Тоттенхэм» попадет в топ-6 по итогам АПЛ-2026/27. В прошлом сезоне «шпоры» финишировали на 17-м месте

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48% – вероятность того, что «Тоттенхэм» попадет в топ-6 по итогам АПЛ-2026/27. В прошлом сезоне «шпоры» финишировали на 17-м месте

Букмекеры оценили перспективы «Тоттенхэм» в новом сезоне АПЛ.

В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «шпоры» финишировали на 17-м месте – в двух очках от зоны вылета. В этом сезоне коэффициент на их попадание в топ-6 составляет 2.10, это около 48% вероятности.

Также букмекеры дают 4.50 на финиш «Тоттенхэма» в топ-4, 11.00 – в топ-2. Вылет оценивается в 35.00.

В рейтинге претендентов на титул «шпоры» котируются шестыми с коэффициентом 25.00. В пятерку главных фаворитов входят «Арсенал» (2.50), «Манчестер Сити» (3.60), «Ливерпуль» (6.00), «Манчестер Юнайтед» (7.50) и «Челси» (12.00).

Дебютанты РПЛ при «осень-весна»: давно не вылетают, но лишь раз были в топ-10

Опубликовала: Венера Кравченко
logoМанчестер Юнайтед
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Комментарии

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Тотенхэм собрал хорошую банду и тренера с яйцами, могут и в топ 6 залететь.
ОтветLavinka
Тотенхэм собрал хорошую банду и тренера с яйцами, могут и в топ 6 залететь.
В Тоттенхеме теперь и тренеры проходят медрсмотр?

Главное ,что бы не были отлиты из чугуна. А то снова пойдут ко дну. В Брюгге
Без еврокубков Тоттенхэм как и Челси с Ньюкаслом окажутся выше чем мы все ожидаем. Как МЮ в прошедшем сезоне.
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