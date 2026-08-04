9.00 – Кубок России выиграет команда не из РПЛ. «Терек» в 2004-м – единственный случай в истории
Букмекеры принимают ставки на итоги Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27.
«Тенниси» предлагает коэффициент 9.00 на то, что турнир выиграет команда не из РПЛ. Единственный такой случай – победа «Терека» в Кубке России-2004 в качестве участника Первой лиги.
1.03 – обладателем Кубка станет команда из чемпионата России.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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