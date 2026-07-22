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  4. Филатов задолжал другу более 5 млн рублей из-за ставок. Экс-хоккеист клубов НХЛ и КХЛ занимал деньги, чтобы поставить на «договорные матчи» (Газета.Ru)

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Филатов задолжал другу более 5 млн рублей из-за ставок. Экс-хоккеист клубов НХЛ и КХЛ занимал деньги, чтобы поставить на «договорные матчи» (Газета.Ru)

Экс-хоккеист ЦСКА, «Коламбуса», «Салавата Юлаева» и других клубов КХЛ и НХЛ Никита Филатов задолжал своему знакомому более 5 млн рублей, которые занимал для ставок.

Об этом со ссылкой на телерам-канал Sport Baza сообщает «Газета.Ru».

По словам приятеля Филатова Ивана, чье имя было изменено, примерно два года назад экс-хоккеист попросил у него 3,5 млн рублей. Филатов утверждал, что располагает информацией о договорных матчах и намерен поставить на них деньги. Он пообещал вернуть долг с процентами – по 5% за каждый месяц.

Договоренность стороны оформили документально. Однако после наступления срока возврата Филатов перевел Ивану только 100 тысяч рублей, а затем перестал выходить с ним на связь.

Иван обратился в суд, который удовлетворил его требования. С учетом начисленных процентов и исполнительского сбора сумма задолженности достигла 5,4 млн рублей. Несмотря на решение суда, бывший игрок НХЛ деньги пока не вернул.

Адвокат пострадавшей стороны рассказал Baza, что его клиент может быть не единственным человеком, оказавшимся в подобной ситуации. По его словам, проблемы с азартными играми возникли у Филатова еще во время хоккейной карьеры. Сам спортсмен ранее признавался, что из-за ставок накопил долги.

По данным ТАСС, сумма «взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» в отношении Филатова превышает 5,4 млн рублей, из них более 578 тысяч составляет исполнительный сбор.

За Филатовым значатся еще три исполнительных производства о взыскании свыше 663 тысяч рублей – за неоплаченную госпошлину, а также долги по кредитам на 658 тысяч рублей.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Газета.Ru»
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Комментарии

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И снимается в видео Фонбета))
ОтветИгорь Новиков
И снимается в видео Фонбета))
OnlyFONs!
ОтветИгорь Новиков
И снимается в видео Фонбета))
Видимо,чисто за фрибеты))))
Молчи пока не услышишь верняк на вторую лигу Таиланда
ОтветMoffo
Молчи пока не услышишь верняк на вторую лигу Таиланда
😆
ОтветMoffo
Молчи пока не услышишь верняк на вторую лигу Таиланда
По бадминтону
Филатов задолжал другу более 5 млн рублей из-за ставок...
Вот и доездился с Аршавиным в рамках FONtour...
ОтветСергей Круг
Филатов задолжал другу более 5 млн рублей из-за ставок... Вот и доездился с Аршавиным в рамках FONtour...
Врятли больше из страны выпустят за долгов
Ответиль Ильер
Врятли больше из страны выпустят за долгов
А они еще собирались к Овечкину,Грецки обгонять...Никита к успеху шел,не фартануло...
Лицо Fonbet ))
ОтветBeerfanidi
Лицо Fonbet ))
И свою девчоноку Константинову ещё с ними подвязал.
ОтветАлександр Филиппов
это окей брат?)
Это приставы, брат!
ОтветKranmeister
Это приставы, брат!
я и сам бывший пристав брат 😅
Его сожрала та болезнь, которую он разносит
Зато в рекламе букмекеров снимается. Мозгов не было тогда, мозгов нет сейчас
ОтветГранитный камушек в груди
Зато в рекламе букмекеров снимается. Мозгов не было тогда, мозгов нет сейчас
Может работает за хлеб и воду, отрабатывает долг
ОтветГранитный камушек в груди
Зато в рекламе букмекеров снимается. Мозгов не было тогда, мозгов нет сейчас
Мозг офф.
А теперь он работает на буков, катаясь по всему миру)
меня всегда удивляло, куда хоккеисты прожигают миллионы свои заработанные за всю свою жизнь.
ОтветАртем Афанасьев
меня всегда удивляло, куда хоккеисты прожигают миллионы свои заработанные за всю свою жизнь.
Пытаются поддерживать тот же уровень жизни что вели всю карьеру, но стабильного дохода как во время игровой карьеры уже нет, вот бабки и улетают за 5-10 лет после окончания карьеры. А потом начинается это позорище с аналитикой в сомнительных студиях, букмекерами, рекламой пойла аля "Буду пить!".
ОтветАртем Афанасьев
меня всегда удивляло, куда хоккеисты прожигают миллионы свои заработанные за всю свою жизнь.
Хоккеисты? Тип баскетболистов и футболистов это не касается?)
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