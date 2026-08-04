«Зенит» – фаворит Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й
Букмекеры обновили котировки на итоги Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27.
Фаворитом турнира за 3.00 котируется «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок лишь в 1 из 6 последних розыгрышей турнира.
Далее идут «Краснодар» (5.00), «Спартак» (5.50), «Локомотив» (8.00), «Динамо» (9.00) и ЦСКА (10.00).
Победитель Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 3.00
2. «Краснодар» – 5.00
3. «Спартак» – 5.50
4. «Локомотив» – 8.00
5. «Динамо» – 9.00
6. ЦСКА – 10.00
7. «Балтика» – 25.00
8. «Рубин» – 30.00
9. «Ахмат» – 50.00
10. «Ростов» – 80.00
Остальные – от 100.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Но вот Спартак всё обнулит...🤷♂️.
И Кубок заберёт себе!☝️
Устроив плач всем на Неве...🤷♂️🤭🤣