«Зенит» – фаворит Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27.

Фаворитом турнира за 3.00 котируется «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок лишь в 1 из 6 последних розыгрышей турнира.

Далее идут «Краснодар» (5.00), «Спартак» (5.50), «Локомотив» (8.00), «Динамо» (9.00) и ЦСКА (10.00).

Победитель Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 3.00

2. «Краснодар» – 5.00

3. «Спартак» – 5.50

4. «Локомотив» – 8.00

5. «Динамо» – 9.00

6. ЦСКА – 10.00

7. «Балтика» – 25.00

8. «Рубин» – 30.00

9. «Ахмат» – 50.00

10. «Ростов» – 80.00

Остальные – от 100.00