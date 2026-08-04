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  4. «Зенит» – фаворит Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й

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«Зенит» – фаворит Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27.

Фаворитом турнира за 3.00 котируется «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок лишь в 1 из 6 последних розыгрышей турнира.

Далее идут «Краснодар» (5.00), «Спартак» (5.50), «Локомотив» (8.00), «Динамо» (9.00) и ЦСКА (10.00).

Победитель Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 3.00

2. «Краснодар» – 5.00

3. «Спартак» – 5.50

4. «Локомотив» – 8.00

5. «Динамо» – 9.00

6. ЦСКА – 10.00

7. «Балтика» – 25.00

8. «Рубин» – 30.00

9. «Ахмат» – 50.00

10. «Ростов» – 80.00

Остальные – от 100.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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Комментарии

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Зенит конечно фаварит!☝️
Но вот Спартак всё обнулит...🤷‍♂️.
И Кубок заберёт себе!☝️
Устроив плач всем на Неве...🤷‍♂️🤭🤣
ОтветВИхрь
Зенит конечно фаварит!☝️ Но вот Спартак всё обнулит...🤷‍♂️. И Кубок заберёт себе!☝️ Устроив плач всем на Неве...🤷‍♂️🤭🤣
Если Спартак возьмет кубок в дополнение к своему традиционному пятому месту в чемпионате - лично я не буду против.
ОтветАлександр М._1116613766
Если Спартак возьмет кубок в дополнение к своему традиционному пятому месту в чемпионате - лично я не буду против.
Картонный?
Мне иногда кажется, что места распределяет Мажич по наитию, спущенному сверху. Как можно в кубке говорить о приоритете кого то, если ты не влияешь на результат?
Ответbaryn
Мне иногда кажется, что места распределяет Мажич по наитию, спущенному сверху. Как можно в кубке говорить о приоритете кого то, если ты не влияешь на результат?
Там ещё вроде Миллер лично выставляет котировки и отправления букмекерам!
Ответxm
Там ещё вроде Миллер лично выставляет котировки и отправления букмекерам!
Путин составы на сезон определяет.
Да где только Зенит не фаворит🤣
Зенит фаворит да уж. Если помнится то и в кубке России 2025-2026 и 2024-2025 тоже был фаворитом и что из этого
ОтветSasha79Sw
Зенит фаворит да уж. Если помнится то и в кубке России 2025-2026 и 2024-2025 тоже был фаворитом и что из этого
Первый раз слышешь про коэффициенты в БК?
ОтветПроблемы Аршавина
Первый раз слышешь про коэффициенты в БК?
Тяжелое детство, чугунные игрушки, слаще морковки ничего не видел. Что вы хотите от болелы клуба с Козьего болота?
Кубок вообще странный стал.Путь РПЛ,путь регионов,шанс покемонов...Можно в Кубке два раза проиграть,а выиграть титул.Бред.
Удивляют котировки на "Локомотив" при всех нынешних проблемах клуба с составом и игрой. Шансы гораздо ниже у команды явно, чем отражают котировки.
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