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  4. «Эта ставка всю жизнь испортит, если не зайдет». Мэддисон поставил более 30 млн рублей на победу Боснии над США в 1/16 финала ЧМ

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Стример Мэддисон поставил более 30 млн рублей на победу Боснии над США в 1/16 финала ЧМ

Илья Мэддисон поставил крупную сумму на матч США против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026.

Стример поставил 30,8 млн рублей на победу Боснии в основное время по коэффициенту 8.60. США котируются явными фаворитами у букмекеров за 1.40, на ничью дают 5.20.

«Эта ставка мне теперь всю жизнь испортит, если не зайдет», – написал Мэддисон в телеграме.

В случае успеха чистый выигрыш стримера превысит 234 млн рублей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Ильи Мэддисона
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Ещё один букам продался. Каким надо быть тупым, чтобы верить, что он свои деньги ставит? Хотя о чем то я, речь же про лудоманов
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