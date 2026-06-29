Илья Мэддисон поставил крупную сумму на матч США против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026.

Стример поставил 30,8 млн рублей на победу Боснии в основное время по коэффициенту 8.60. США котируются явными фаворитами у букмекеров за 1.40, на ничью дают 5.20.

«Эта ставка мне теперь всю жизнь испортит, если не зайдет», – написал Мэддисон в телеграме.

В случае успеха чистый выигрыш стримера превысит 234 млн рублей.