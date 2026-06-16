Испания лидирует в опросе Спортса’’ о победителе ЧМ-2026. Португалия – 2-я, Франция – 3-я, Аргентина – 4-я

На Спортсе’’ продолжается опрос о победителе ЧМ-2026.

По состоянию на утро 16 июня в голосовании приняли участие более 61 тысячи пользователей. Лидирует сборная Испании – за нее отдали 23% голосов. В первом туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

На втором месте идет Португалия с 18% голосов, на третьем – Франция (17%). Действующий чемпион мира Аргентина набрала 10%. По 8% получили Англия и Бразилия, за Германию проголосовали 6%.

Провал Испании в 1-м туре ЧМ – норма. В 2010-м вообще проиграли