Испания лидирует в опросе Спортса’’ о победителе ЧМ-2026. Португалия – 2-я, Франция – 3-я, Аргентина – 4-я
На Спортсе’’ продолжается опрос о победителе ЧМ-2026.
По состоянию на утро 16 июня в голосовании приняли участие более 61 тысячи пользователей. Лидирует сборная Испании – за нее отдали 23% голосов. В первом туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).
На втором месте идет Португалия с 18% голосов, на третьем – Франция (17%). Действующий чемпион мира Аргентина набрала 10%. По 8% получили Англия и Бразилия, за Германию проголосовали 6%.
Провал Испании в 1-м туре ЧМ – норма. В 2010-м вообще проиграли
Кто выиграет ЧМ-2026?61741 голос
Испания23%
Франция17%
Англия8%
Аргентина10%
Бразилия8%
Португалия18%
Германия6%
Нидерланды5%
Кто-то другой5%
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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посмотри, как на мой комментарий об этом ответил настоящий, аутентичный, не вызывающий никаких подозрений аккаунт с 50 комментариями за два года, вообще не палясь накрутил мне 8 минусов, а себе 8 плюсов, и спокойно продолжает существовать на этом замечательном сайте без каких-либо проблем)
сейчас перелогинится и с другого акка напишет мне что-то типа: "чувак, чё ты так переживаешь из-за этих плюсов, чувак? да расслабься, чувак! больше нечем в жизни заняться тебе, чувак? ну ты чего, чувак?"
он так делал уже раз 10)))
хотя по одному матчу я бы не стал судить, иногда фавориты плохо начинают, а потом накатывают; тут уже вспоминали, как арги в 2022 и те же испанцы в 2010 стартовали поражениями
за Португалию голоса можно смело на два делить, учитывая пару местных роналдуботов с тысячью левых акков, и тогда она как раз между Аргентиной и Англией разместится, что более менее адекватно
а по поводу роналдуботов - то, что они творят периодически, только совсем уж слепой не увидит или собственно один из них)