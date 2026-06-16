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  4. Испания лидирует в опросе Спортса’’ о победителе ЧМ-2026. Португалия – 2-я, Франция – 3-я, Аргентина – 4-я

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Испания лидирует в опросе Спортса’’ о победителе ЧМ-2026. Португалия – 2-я, Франция – 3-я, Аргентина – 4-я

На Спортсе’’ продолжается опрос о победителе ЧМ-2026.

По состоянию на утро 16 июня в голосовании приняли участие более 61 тысячи пользователей. Лидирует сборная Испании – за нее отдали 23% голосов. В первом туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

На втором месте идет Португалия с 18% голосов, на третьем – Франция (17%). Действующий чемпион мира Аргентина набрала 10%. По 8% получили Англия и Бразилия, за Германию проголосовали 6%.

Провал Испании в 1-м туре ЧМ – норма. В 2010-м вообще проиграли

Кто выиграет ЧМ-2026?61741 голос
Испания23%Сборная Испании по футболу
Франция17%Сборная Франции по футболу
Англия8%Сборная Англии по футболу
Аргентина10%Сборная Аргентины по футболу
Бразилия8%Сборная Бразилии по футболу
Португалия18%Сборная Португалии по футболу
Германия6%Сборная Германии по футболу
Нидерланды5%Сборная Нидерландов по футболу
Кто-то другой5%сборная Норвегии
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Будем честны, после героической ничьей с Кабо-Верде любая сборная считалась бы фаворитом
18% за Португалию - либо фанаты Рона вдвое активнее фанатов Месси, либо они технически более подкованы.
Ответkowadu2
18% за Португалию - либо фанаты Рона вдвое активнее фанатов Месси, либо они технически более подкованы.
Португалия максимум 1/8
Ответkowadu2
18% за Португалию - либо фанаты Рона вдвое активнее фанатов Месси, либо они технически более подкованы.
обычная банальная накрутка ботами)
посмотри, как на мой комментарий об этом ответил настоящий, аутентичный, не вызывающий никаких подозрений аккаунт с 50 комментариями за два года, вообще не палясь накрутил мне 8 минусов, а себе 8 плюсов, и спокойно продолжает существовать на этом замечательном сайте без каких-либо проблем)
сейчас перелогинится и с другого акка напишет мне что-то типа: "чувак, чё ты так переживаешь из-за этих плюсов, чувак? да расслабься, чувак! больше нечем в жизни заняться тебе, чувак? ну ты чего, чувак?"
он так делал уже раз 10)))
Странно что так мало голосов за Германию , они в очень неплохой форме
ОтветАлексей Ненахов
Странно что так мало голосов за Германию , они в очень неплохой форме
Никто не верит в сборную середняков бундес лиги, которые пускают гол от Кюрасао
ОтветАлексей Ненахов
Странно что так мало голосов за Германию , они в очень неплохой форме
Да ну камон, во-первых, отпинали-то островитян, во-вторых, еще и ранний пик. Как физический, так и эмоциональный. Обычно победители стартуют либо плохо, либо просто ровно.
Голосование хотелок, а не прогнозов)
результаты явно до вчерашней феерии испанцев)
хотя по одному матчу я бы не стал судить, иногда фавориты плохо начинают, а потом накатывают; тут уже вспоминали, как арги в 2022 и те же испанцы в 2010 стартовали поражениями
за Португалию голоса можно смело на два делить, учитывая пару местных роналдуботов с тысячью левых акков, и тогда она как раз между Аргентиной и Англией разместится, что более менее адекватно
ОтветБорис_1117003684
результаты явно до вчерашней феерии испанцев) хотя по одному матчу я бы не стал судить, иногда фавориты плохо начинают, а потом накатывают; тут уже вспоминали, как арги в 2022 и те же испанцы в 2010 стартовали поражениями за Португалию голоса можно смело на два делить, учитывая пару местных роналдуботов с тысячью левых акков, и тогда она как раз между Аргентиной и Англией разместится, что более менее адекватно
Ну вот я проголосовал за Португалию . Главного пенса этой сборной на дух не перевариваю. Чемпионаты выигрывает полузащита, а она у Португалии лучшая на турнире. Причем с запасом и огромной глубиной. Пенс Кристина пусть сидит на лавке, можно ему там шест поставить, пусть поддерживает команду
Ответskyrius01
Ну вот я проголосовал за Португалию . Главного пенса этой сборной на дух не перевариваю. Чемпионаты выигрывает полузащита, а она у Португалии лучшая на турнире. Причем с запасом и огромной глубиной. Пенс Кристина пусть сидит на лавке, можно ему там шест поставить, пусть поддерживает команду
то, что ты описал, как раз и есть аргументация в районе 4-5 места среди фаворитов, а в этой голосовалке португальцы вторые, даже выше Франции, что как бы забавно
а по поводу роналдуботов - то, что они творят периодически, только совсем уж слепой не увидит или собственно один из них)
Интересно посмотреть на Португалию и Аргентину в деле
Во, наглядно видим неадекватность школьников Спортса )
Будем посмотреть! Пусть хотя бы по матчу все из списка сыграют..
какая блин Португалия Испания? еще раз убеждён, главные фавориты это Франция Аргентина, потом Германия
Сейчас говорят, что испанцы проиграли первый матч в 2010 и стали чемпионами. Но почему то не говорят, что в 2014 они после проигрыша в первой игре не вышли из группы.
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