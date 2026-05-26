2.07 – «Ницца» впервые с 2002 года вылетит во вторую лигу Франции. В финале стыков сыграют с «Сент-Этьеном»
«Ницца» и «Сент-Этьен» встретятся в финале стыков за право сыграть в следующем сезоне Лиги 1.
«Ницца» в последний раз играла во втором дивизионе Франции в сезоне-2001/02 – с тех пор клуб ни разу не вылетал из Лиги 1. «Сент-Этьен» в последний раз играл в высшей лиге в сезоне-2021/22.
Букмекеры считают «Ниццу» небольшим фаворитом стыков за 1.77. На повышение «Сент-Этьена» дают коэффициент 2.07.
Первый матч пройдет 26 мая, начало – в 21:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
