Штруфф проиграл в первом круге на двух турнирах подряд. 1.26 – уступит Бублику на старте «Ролан Гаррос»
Александр Бублик встретится с Яном-Леннардом Штруффом в первом круге «Ролан Гаррос».
36-летний немецкий теннисит проиграл в первом круге на двух турнирах подряд – в Валенсии и Гамбурге. Всего у него 10 поражений в 12 последних матчах.
Букмекеры считают Бублика явным фаворитом встречи за 1.26. На победу Штруффа дают коэффициент 3.90.
Матч пройдет 26 мая и начнется в 15:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
