Штруфф проиграл в первом круге на двух турнирах подряд. 1.26 – уступит Бублику на старте «Ролан Гаррос»

Александр Бублик встретится с Яном-Леннардом Штруффом в первом круге «Ролан Гаррос».

36-летний немецкий теннисит проиграл в первом круге на двух турнирах подряд – в Валенсии и Гамбурге. Всего у него 10 поражений в 12 последних матчах.

Букмекеры считают Бублика явным фаворитом встречи за 1.26. На победу Штруффа дают коэффициент 3.90.

Матч пройдет 26 мая и начнется в 15:30 мск.