28% – Роналду сыграет в официальном матче вместе с сыном в 2026-м
Букмекеры оценили вероятность выхода Криштиану Роналду-младшего на поле вместе с отцом.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» рассматривает возможность перевода сына Криштиану Роналду в первую команду со следующего сезона. Ему исполнится 16 лет в июне.
Букмекеры дают коэффициент 3.50 (28%) на то, что Роналду сыграет в официальном матче вместе с сыном в 2026 году.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
