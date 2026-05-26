28% – Роналду сыграет в официальном матче вместе с сыном в 2026-м

Букмекеры оценили вероятность выхода Криштиану Роналду-младшего на поле вместе с отцом.

Ранее сообщалось , что «Аль-Наср» рассматривает возможность перевода сына Криштиану Роналду в первую команду со следующего сезона. Ему исполнится 16 лет в июне.

Букмекеры дают коэффициент 3.50 (28%) на то, что Роналду сыграет в официальном матче вместе с сыном в 2026 году.