«Вольфсбург» впервые с 1997 года вылетел из Бундеслиги. Клуб котировался фаворитом стыков с «Падерборном»

«Вольфсбург» вылетел во вторую Бундеслигу по итогам стыков с «Падерборном».

В первом матче команды сыграли вничью (0:0), а во втором «Падерборн» победил со счетом 2:1, забив победный гол в дополнительное время. Большую часть встречи «Вольфсбург» играл вдесятером после удаления Йоакима Меле не 14-й минуте.

«Вольфсбург» котировался фаворитом стыков у букмекеров, на повышение «Падерборна» давали коэффициент 2.40. «Волки» впервые с 1997 года вылетели из Бундеслиги.