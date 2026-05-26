«Вест Хэм» – фаворит следующего сезона Чемпионшипа. «Вулверхэмптон» – 2-й, «Бернли» – 3-й, «Рексхэм» – 6-й
Букмекеры назвали фаворитов следующего сезона Чемпионшипа.
В топ-3 фаворитов лиги у букмекеров входят команды, вылетевшие из АПЛ по итогам сезона-2025/26 – «Вест Хэм» (3.25), «Вулверхэмптон» (6.25) и «Бернли» (9.00).
Топ-5 замыкают «Бирмингем» (12.00) и «Мидлсбро» (13.00).
Победитель Чемпионшипа в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Вест Хэм» – 3.25
2. «Вулверхэмптон» – 6.25
3. «Бернли» – 9.00
4. «Бирмингем» – 12.00
5. «Мидлсбро» – 13.00
6-7. «Шеффилд Юнайтед» – 15.00
6-7. «Рексхэм» – 15.00
8. «Саутгемптон» – 17.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
