«Зенит» – фаворит против «Спартака» в матче за Суперкубок России
«Спартак» и «Зенит» разыграют Суперкубок России 18 июля.
Команда Хуана Карседо выиграла FONBET Кубок России, в финале одолев «Краснодар». Петербуржцы стали чемпионами России, опередив «быков» на два очка.
«Зенит» – букмекерский фаворит матча за Суперкубок с коэффициентом 1.68. На победу «Спартака» дают 2.22.
Команды уже разыгрывали этот трофей в 2022 году – петербуржцы тогда выиграли со счетом 4:0.
Опубликовала: Венера Кравченко
