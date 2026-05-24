«Зенит» – фаворит против «Спартака» в матче за Суперкубок России

«Спартак» и «Зенит» разыграют Суперкубок России 18 июля.

Команда Хуана Карседо выиграла FONBET Кубок России, в финале одолев «Краснодар». Петербуржцы стали чемпионами России, опередив «быков» на два очка.

«Зенит» – букмекерский фаворит матча за Суперкубок с коэффициентом 1.68. На победу «Спартака» дают 2.22.

Команды уже разыгрывали этот трофей в 2022 году – петербуржцы тогда выиграли со счетом 4:0.

Историческая победа Карседо. Лишь три тренера брали Кубок России со «Спартаком»