«Челси» финишировал 10-м в АПЛ и остался без еврокубков на следующий сезон. Летом букмекеры прогнозировали, что лондонцы закончат чемпионат в топ-4
«Челси» выступил ниже ожиданий в этом сезоне АПЛ.
В воскресенье лондонцы проиграли «Сандерленду» (1:2) в заключительном туре Премьер-лиги. По итогам розыгрыша «Челси» с 52 очками занял 10-е место в таблице и в следующем сезоне не выступит в еврокубках.
Перед сезоном «синие» котировались у букмекеров четвертыми фаворитами на титул – с коэффициентом 10.00. Лучше оценивались только «Ливерпуль» (2.80) «Арсенал» (3.30) и «Ман Сити» (4.00).
Опубликовала: Венера Кравченко
Без еврокубков, да еще и после такого провального
сезона Челси это хороший момент для старта.
Один в один, как было с Конте.
Там Челси перед приходом Конте тоже был 10-м,
тоже без еврокубков, а потом с итальянцем выиграл АПЛ.
Мне кажется, Челси и сейчас будет претендентом на титул.
Надежда на Сити и Челси.
МЮ сомнительно. Каррик здорово смотрелся в недельном графике,
без еврокубков и кубков внутренних, а вот матчи в мидвик,
по-моему, их было 3 матча, и было 2 ничьих и поражение.
То есть вообще нет уверенности в успехе Каррика с
дополнительными тремя турнирами.
Тем более, что, как мне кажется, и Сити, и Челси, и Ливерпуль
прибавят в качестве игры.
Но посмотрим, как там будет.