«Челси» финишировал 10-м в АПЛ и остался без еврокубков на следующий сезон. Летом букмекеры прогнозировали, что лондонцы закончат чемпионат в топ-4

«Челси» выступил ниже ожиданий в этом сезоне АПЛ.

В воскресенье лондонцы проиграли «Сандерленду» (1:2) в заключительном туре Премьер-лиги. По итогам розыгрыша «Челси» с 52 очками занял 10-е место в таблице и в следующем сезоне не выступит в еврокубках.

Перед сезоном «синие» котировались у букмекеров четвертыми фаворитами на титул – с коэффициентом 10.00. Лучше оценивались только «Ливерпуль» (2.80) «Арсенал» (3.30) и «Ман Сити» (4.00).

