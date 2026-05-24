  • «Челси» финишировал 10-м в АПЛ и остался без еврокубков на следующий сезон. Летом букмекеры прогнозировали, что лондонцы закончат чемпионат в топ-4
«Челси» выступил ниже ожиданий в этом сезоне АПЛ.

В воскресенье лондонцы проиграли «Сандерленду» (1:2) в заключительном туре Премьер-лиги. По итогам розыгрыша «Челси» с 52 очками занял 10-е место в таблице и в следующем сезоне не выступит в еврокубках.

Перед сезоном «синие» котировались у букмекеров четвертыми фаворитами на титул – с коэффициентом 10.00. Лучше оценивались только «Ливерпуль» (2.80) «Арсенал» (3.30) и «Ман Сити» (4.00).

Сменщик Гвардиолы уже известен. А куда пойдет сам Пеп?

За сезон слиты шансы на ЛЧ, ЛЕ, Кубок Англии, а также Сеньорик и Юмореска. Все цели операции Боулинга и ко достигнуты. 👍
Ура, ра, Рааа!
Повезло, что Мареска ушел только 1 января и у Челси хоть какой-то запас от зоны вылета был. Приди Росеньор где-то в ноябре, Челси спокойно мог бороться за выживание в конце сезона.
Эх, такая легендарная гонка с Тоттенхэмом могла бы быть)
Так где-то с конца ноября Челси и закончился , у марески под конец результатов не было
Тесть все возвращается в круги своя, они там где и должны быть
ты когда родилось чудо?
Явно до того как пенсии российских бабушек пошли на прихоть абраши, в его чукотский проект, до него Челси был примерно там где и сейчас
Клуб тратит миллиарды, регулярно не попадает в ЛЧ и ЕК, в ЛЧ когда попадает мало что показывают и проходит по ФФП, Как хорошо жить топам которые ими стали до введения ФФП, ФФП хранит их
И еще при этом говорят про Сити, который берет трофеи, и ниже 3-го места не опускается)
Когда мадуэке сказал что ушел в арсенал выигрывать трофеи, среди фанатов Челси начался истеричный хохот. Интересно, им все еще смешно ?
а ты вспомни сбитых сколько перешло из Челси в Арс. Хавертц и Мадуэке только в плюсе.
Для Алонсо это неплохой вариант.
Без еврокубков, да еще и после такого провального
сезона Челси это хороший момент для старта.
Один в один, как было с Конте.
Там Челси перед приходом Конте тоже был 10-м,
тоже без еврокубков, а потом с итальянцем выиграл АПЛ.
Мне кажется, Челси и сейчас будет претендентом на титул.
ну мечты) эх мечты). а по факту АПЛ в след сезоне будут МЮ тянуть. как в этом Арс. потом может и очередь Челси подойдёт
Посмотрим.
Надежда на Сити и Челси.
МЮ сомнительно. Каррик здорово смотрелся в недельном графике,
без еврокубков и кубков внутренних, а вот матчи в мидвик,
по-моему, их было 3 матча, и было 2 ничьих и поражение.
То есть вообще нет уверенности в успехе Каррика с
дополнительными тремя турнирами.
Тем более, что, как мне кажется, и Сити, и Челси, и Ливерпуль
прибавят в качестве игры.
Но посмотрим, как там будет.
Ах эти разговоры в начале сезона о борьбе за чемпионство
Челси не хотел в евро кубки, кроме ЛЧ. И в этом помагли Фофана и Кавана). Фофана с начала матча старался помочь Сандрленду.
Даже не знаю, что хуже, без еврокубков или со Слотом...
Я, разумеется, умнее всех букмекеров и до начала сезона сказал, что ЛЧ не будет.
«Локомотив» и «Авангард» – фавориты Кубка Гагарина в сезоне-2026/27. СКА не попал в топ-5 у букмекеров
сегодня, 13:03
20.00 давали на победу Уолтона над Медведевым. Россиянин второй год подряд проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 12:42
«ПСЖ» – фаворит в борьбе за Альвареса. «Барселона» и «Арсенал» – в топ-3 претендентов на игрока
сегодня, 12:26
«Зенит» – фаворит следующего Фонбет Кубка России у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й
сегодня, 11:33
2.07 – «Ницца» впервые с 2002 года вылетит во вторую лигу Франции. В финале стыков сыграют с «Сент-Этьеном»
сегодня, 10:42
«Вест Хэм» – фаворит следующего сезона Чемпионшипа. «Вулверхэмптон» – 2-й, «Бернли» – 3-й, «Рексхэм» – 6-й
сегодня, 10:28
Штруфф проиграл в первом круге на двух турнирах подряд. 1.26 – уступит Бублику на старте «Ролан Гаррос»
сегодня, 09:59
28% – Роналду сыграет в официальном матче вместе с сыном в 2026-м
сегодня, 08:13
«Вольфсбург» впервые с 1997 года вылетел из Бундеслиги. Клуб котировался фаворитом стыков с «Падерборном»
сегодня, 07:36
«Торреенсе» из второй лиги обыграл «Спортинг» в финале Кубка Португалии. Букмекеры давали на это 9.00
вчера, 13:54
