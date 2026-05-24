«Ливерпуль» занял 5-е место в АПЛ. Перед сезоном команда Слота котировалась главным фаворитом на чемпионство

«Ливерпуль» не оправдал ожидания букмекеров.

В воскресенье мерсисайдцы сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1) в заключительном туре АПЛ. Таким образом команда Арне Слота набрала 60 очков и финишировала на 5-м месте в таблице.

Перед сезоном букмекеры котировали «Ливерпуль» главным претендентом на чемпионство. Далее в рейтинге шли «Арсенал», «Ман Сити», и «Челси». В следующем сезоне АПЛ мерсисайдцы считаются третьими фаворитами с коэффициентом 5.00.

Линию возглавляет «Арсенал» (2.60), вторым идет «Ман Сити» (3.40).

