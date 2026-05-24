  «Ливерпуль» занял 5-е место в АПЛ. Перед сезоном команда Слота котировалась главным фаворитом на чемпионство
«Ливерпуль» занял 5-е место в АПЛ. Перед сезоном команда Слота котировалась главным фаворитом на чемпионство

«Ливерпуль» не оправдал ожидания букмекеров.

В воскресенье мерсисайдцы сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1) в заключительном туре АПЛ. Таким образом команда Арне Слота набрала 60 очков и финишировала на 5-м месте в таблице.

Перед сезоном букмекеры котировали «Ливерпуль» главным претендентом на чемпионство. Далее в рейтинге шли «Арсенал», «Ман Сити», и «Челси». В следующем сезоне АПЛ мерсисайдцы считаются третьими фаворитами с коэффициентом 5.00.

Линию возглавляет «Арсенал» (2.60), вторым идет «Ман Сити» (3.40).

Сменщик Гвардиолы уже известен. А куда пойдет сам Пеп?

Опубликовала: Венера Кравченко
Это самый позорный выход в ЛЧ, даже радости нет
С этим тренером нам радости и не предвидется
Команда год назад сама играла и АПЛ выиграла. Слот совсем ни при чём, конечно.
Кьеза весь сезон сидел, Гакпо играл... Сегодня никакущий и весь матч играл. Слот - это финиш. Следующий сезон плакать будем
С таким тренером на следующий сезон, это будет наш максимум, к сожалению ((
А как шли первыми с фартовыми голами в начале сезона))
Кстати, было ощущение, что все вернётся по итогам сезона, не может так фартить! В итоге, сколько пропущено голов на 90+ 🤔 да и на кого Слота менять в данный момент. Если только на Ташуева?
Следующий сезон как Слот возмет Гапко и они вместе возьмут и требл и мебл квадрупл... А фанам искренне жаль от всего- сердца что ещо год нужно будет смотреть на лысого который влюбился гакпо
Слот аут. Полное разочарование от этого тренера.
тем самым Ливерпуль с Астон Виллой помогли португальцам. Спортинг в Лиге Чемпионов напрямую
