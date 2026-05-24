«Ливерпулю» и «Борнмуту» может потребоваться матч плей-офф за 5-е место в АПЛ. Букмекеры дают на это 0,11% вероятности

Есть вероятность, что «Ливерпулю» и «Борнмуту» потребуется дополнительный очный матч в этом сезоне АПЛ.

Если в заключительном туре «Ливерпуль» проиграет «Брентфорду» 0:1, а «Борнмут» обыграет 5:0 «Ноттингем Форест», то клубы сравняются по очкам и поделят 4-е место по всем дополнительным показателям: разнице мячей (63:53), количеству забитых голов (63), очкам в личных встречах (по три – 4:2, 2:3) и забитым мячам на чужом поле в личных встречах (по два).

В таком случае, согласно регламенту, предусмотрен дополнительный матч между командами на нейтральном поле.

На победу «Ливерпуля» со счетом 1:0 букмекеры дают коэффициент 17.00. Победа «Борнмута» со счетом 5:0 оценена в 55.00. При перемножении котировок выходит 935.00, это 0,11% вероятности.

Заключительный тур АПЛ пройдет 24 мая. Начало всех матчей – в 18:00 мск.

Дополнительный матч возможен в АПЛ: «Ливерпуль» – «Борнмут» за место в ЛЧ. Что для этого нужно?