  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ливерпулю» и «Борнмуту» может потребоваться матч плей-офф за 5-е место в АПЛ. Букмекеры дают на это 0,11% вероятности
0

«Ливерпулю» и «Борнмуту» может потребоваться матч плей-офф за 5-е место в АПЛ. Букмекеры дают на это 0,11% вероятности

Есть вероятность, что «Ливерпулю» и «Борнмуту» потребуется дополнительный очный матч в этом сезоне АПЛ.

Если в заключительном туре «Ливерпуль» проиграет «Брентфорду» 0:1, а «Борнмут» обыграет 5:0 «Ноттингем Форест», то клубы сравняются по очкам и поделят 4-е место по всем дополнительным показателям: разнице мячей (63:53), количеству забитых голов (63), очкам в личных встречах (по три – 4:2, 2:3) и забитым мячам на чужом поле в личных встречах (по два).

В таком случае, согласно регламенту, предусмотрен дополнительный матч между командами на нейтральном поле.

На победу «Ливерпуля» со счетом 1:0 букмекеры дают коэффициент 17.00. Победа «Борнмута» со счетом 5:0 оценена в 55.00. При перемножении котировок выходит 935.00, это 0,11% вероятности.

Заключительный тур АПЛ пройдет 24 мая. Начало всех матчей – в 18:00 мск.

Дополнительный матч возможен в АПЛ: «Ливерпуль» – «Борнмут» за место в ЛЧ. Что для этого нужно?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЛиверпуль
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
Ставки на футбол
logoСтавки на спорт
logoБорнмут
logoНоттингем Форест

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Было бы круто, конечно, как событие. Но вряд ли болельщикам Ливерпуля)
Борнмут, да ещё с такой мотивацией хлопнет любого в данный момент, но до такого вряд-ли дойдет
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Локомотив» и «Авангард» – фавориты Кубка Гагарина в сезоне-2026/27. СКА не попал в топ-5 у букмекеров
сегодня, 13:03
20.00 давали на победу Уолтона над Медведевым. Россиянин второй год подряд проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 12:42
«ПСЖ» – фаворит в борьбе за Альвареса. «Барселона» и «Арсенал» – в топ-3 претендентов на игрока
сегодня, 12:26
«Зенит» – фаворит следующего Фонбет Кубка России у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й
сегодня, 11:33
2.07 – «Ницца» впервые с 2002 года вылетит во вторую лигу Франции. В финале стыков сыграют с «Сент-Этьеном»
сегодня, 10:42
«Вест Хэм» – фаворит следующего сезона Чемпионшипа. «Вулверхэмптон» – 2-й, «Бернли» – 3-й, «Рексхэм» – 6-й
сегодня, 10:28
Штруфф проиграл в первом круге на двух турнирах подряд. 1.26 – уступит Бублику на старте «Ролан Гаррос»
сегодня, 09:59
28% – Роналду сыграет в официальном матче вместе с сыном в 2026-м
сегодня, 08:13
«Вольфсбург» впервые с 1997 года вылетел из Бундеслиги. Клуб котировался фаворитом стыков с «Падерборном»
сегодня, 07:36
«Торреенсе» из второй лиги обыграл «Спортинг» в финале Кубка Португалии. Букмекеры давали на это 9.00
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Шансы «Сити» на вылет из АПЛ в 3 раза выше, чем у «Тоттенхэма», считают букмекеры. Вердикт по делу о 130 нарушениях ФФП ожидается в ближайшие месяцы
сегодня, 14:04
Медведев вылетел в первом круге на прошлом «Ролан Гаррос». 16.00 – снова не выйдет во второй круг
сегодня, 08:45
Выбери лучший телеграм-канал о клубе и лучшего блогера-хоккеиста по итогам сезона 2025/2026
сегодня, 07:12Промо
Максим Березкин лидирует в голосовании за героя FONBET OVERTIME сезона, Радулов – 2-й, третий – Окулов
вчера, 15:10Промо
2.40 – «Вольфсбург» впервые с 1997 года опустится во вторую Бундеслигу. В первом стыке с «Падерборном» было 0:0
вчера, 14:46
Лига Ставок раздет фрибеты всем игрокам
вчера, 12:05Промо
VIP-клиенты FONBET стали свидетелями триумфа «Астон Виллы» в Лиге Европы
вчера, 11:01Промо
«Спартак» обыгрывает «Краснодар» в суперфинале Кубка России – 1:0. Вероятность победы «быков» в основное время упала до 11%
24 мая, 16:00
Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Краснодара» над «Спартаком» в Суперфинале Кубка России
24 мая, 11:25Промо
«Боюсь, у «Тоттенхэма» будут проблемы. Не факт, что по итогам тура вылетят, но нервы болельщикам должны потрепать». Прогноз Палагина на матч 38-го тура АПЛ
24 мая, 10:40
Рекомендуем