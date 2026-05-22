«Ланс» ни разу не выигрывал Кубок Франции. Клуб – подавляющий фаворит финала с «Ниццей»
«Ланс» и «Ницца» встретятся в финале Кубка Франции.
«Ланс» трижды играл в финалах кубка страны, но ни разу его не выигрывал. У «Ниццы» три победы в Кубке, последний раз – в сезоне-1996/97.
Букмекеры считают «Ланс» подавляющим фаворитом финала за 1.25. На первый трофей «Ниццы» в XXI веке дают коэффициент 4.10.
Матч пройдет 22 мая в Париже, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии