Роналду останется в «Аль-Насре», считают букмекеры. «Челси», «МЮ» и «Ливерпуль» – в топ-5 претендентов на Криштиану

Букмекеры начали принимать ставки на будущее Криштиану Роналду.

21 мая форвард «Аль-Насра» выиграл первый клубный трофей с 2021 года – стал чемпионом Саудовской Аравии.

Букмекеры считают, что 41-летний португалец останется в саудовском клуба на следующий сезон – на это дают коэффициент 1.30 (77%).

Среди вероятных вариантов продолжения карьеры – переход в любой клуб МЛС (3.25) или переезд в Англию – в «Челси» (4.50), «МЮ» (5.50) или «Ливерпуль» (9.00).