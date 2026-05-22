  • Роналду останется в «Аль-Насре», считают букмекеры. «Челси», «МЮ» и «Ливерпуль» – в топ-5 претендентов на Криштиану
Букмекеры начали принимать ставки на будущее Криштиану Роналду.

21 мая форвард «Аль-Насра» выиграл первый клубный трофей с 2021 года – стал чемпионом Саудовской Аравии.

Букмекеры считают, что 41-летний португалец останется в саудовском клуба на следующий сезон – на это дают коэффициент 1.30 (77%).

Среди вероятных вариантов продолжения карьеры – переход в любой клуб МЛС (3.25) или переезд в Англию – в «Челси» (4.50), «МЮ» (5.50) или «Ливерпуль» (9.00).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Какой ещё МЮ претендент на Роналду?😂😂😂😂😂
Команда только поднялась, вот только этого счастья Каррику не хватало

Человек уже в сезоне 22/23 ни от кого убежать не мог в АПЛ, сейчас в 2026 году сможет?

В прайме он АПЛ разрывал, базара нет, но сейчас его уровень — это пустыня, объективно. И это нормально, возраст всё-таки свое берет. Спасибо ему за 2008 год и пусть дальше бегает у шейхов

Кто это придумывает вообще?
Street Fighter
Не помню чтобы даже в прайме он разрывал , замыкал более правильнее
Maksmyrza
В 2008 году он даже на позиции на другой играл, какое еще замыкание 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Жо Педро в Барселоны, Роналду — в Челси. 🤝
Noken
как фанат Челси, я был бы рад этому
Висита Эльмурзаев
До кучи тогда тьяго силву возьмем
Останется!!! Кто же ему ещё за эти невероятные достижения сможет платить такие несусветные бабки:))
Князь Кшиштоф украсит любую команду мира!
Это не просто утка а УТКА.
Пхахахахххахаха
Представьте Месси в мю или Арсенале
