Дорофеев – лучший снайпер Кубка Стэнли с 10 голами. 2.73 – снова забьет «Колорадо»

«Колорадо» и «Вегас» проведут второй матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли.

В первой игре «Вегас» победил со счетом 4:2. В составе «Голден Найтс» отличился Павел Дорофеев – для россиянина этот гол стал 10-м в Кубке Стэнли, он лидирует в гонке снайперов.

Букмекеры дают коэффициент 2.73 на то, что Дорофеев снова забьет «Колорадо», 1.60 – наберет очки во втором матче.

Игра пройдет 23 мая и начнется в 03:00 мск.