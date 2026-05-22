Роналду – 9-й в списке претендентов на «Золотой мяч» после победы в чемпионате Саудовской Аравии

Букмекеры оценили вероятность вручения «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

21 мая форвард «Аль-Насра» выиграл первый клубный трофей с 2021 года – стал чемпионом саудовской Аравии.

Роналду котируется 9-м в списке фаворитов на «Золотой мяч» у зарубежных букмекеров за 34.00. Первое место делят форвард «Баварии» Харри Кейн и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле (по 4.00), топ-3 замыкает Деклан Райс (4.50) из «Арсенала».

Летом Роналду сыграет в составе сборной Португалии на ЧМ-2026.

В последний раз Криштиану выигрывал «Золотой мяч» в 2017 году.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии

Это шутка такая ?)) А чо не в тройке?
ОтветGardarike
Ничего удивительного, это же котировки букмекеров
Они всегда подвержены перепадам на фоне частых ставок посетителей на кого-либо сразу после успехов или неудач. У букмекеров в прошлом году из-за подобного после финала Лиги Наций сильно обвалился Ямаль, а в этом году после вылета Баварии обвалился Кейн.
ОтветGardarike
Тут и Месси регулярно бывает тоже и без чемпионств, это просто котировки
Весь сезон ныл, истерил, бойкотировол, свалил выдумав травму. Почему сразу не 1? Вон сколько сделал для клуба
ОтветAzykbaev Zhanar
Комментарий скрыт
кабинетный чемпион
ОтветАлександр Северный
Сказал фан фк негрейры🤣
ОтветАлександр Северный
Паркетный
Удивительные юзеры эти персофаны Роналду… До сегодняшнего дня они говорили, что ЗМ заслуживает Хвича или Дембеле, потому что ЛЧ лучший турнир в мире футбола, а ЧМ это всего лишь 6-7-матчевый турнир. А сегодня уже чемпионат СА выше ЛЧ, а ЧМ вдруг стал самым важным турниром… Каждый раз быстро переобуваются:)
ОтветОтец Абду
О ком ты говоришь? Эти люди с тобой в одной комнате?
Покажи сообщение о том, что чемпионат СА выше ЛЧ
Я не слежу за Арсеналом, действительно ли Райс прям настолько хорош, что он все последние месяцы в топ-3 на ЗМ ?
ОтветLondon-D
Не хуже золотого Родри, а тот вообще зм взял
ОтветLondon-D
Один из главных творцов чемпионства.
Всю карьеру его вот так и тащат.
ОтветИван Чеховъ
Иван Павлович, ну нет- его карьера, это честный результат его трудов. Сейчас то понятно- активная пенсия)
Ответmade in Leningrad
Честно забитые голы из офсайдов)
Жесть. У нас пацан вчера 17 забил в любительской лиге. Рассмотрите его тоже
Пхахахахахахахахаха. Во треш!
Любят же хайповать представители франц футбол.
ОтветFootball Forever
Данная новость не имеет никакого отношения к франц футбол. Это котировки букмекеров. Они могут нарисовать любые коэффициенты. Это не рейтинг.
Позор, чего уж сразу зм пусть дают.
