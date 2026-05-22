Роналду – 9-й в списке претендентов на «Золотой мяч» после победы в чемпионате Саудовской Аравии

Букмекеры оценили вероятность вручения «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

21 мая форвард «Аль-Насра» выиграл первый клубный трофей с 2021 года – стал чемпионом саудовской Аравии.

Роналду котируется 9-м в списке фаворитов на «Золотой мяч» у зарубежных букмекеров за 34.00. Первое место делят форвард «Баварии» Харри Кейн и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле (по 4.00), топ-3 замыкает Деклан Райс (4.50) из «Арсенала».

Летом Роналду сыграет в составе сборной Португалии на ЧМ-2026.

В последний раз Криштиану выигрывал «Золотой мяч» в 2017 году.